Meia não treina no Vitória enquanto negocia saída

O Vitória enfrenta dificuldades na contratação de jogadores para o setor de meio-campo. Após as saídas de Daniel Jr. e Jean Mota, o meia Wellington Rato também está fora dos planos da equipe e não está mais treinando no Barradão.

Wellington Rato, de 32 anos, chegou ao clube com a expectativa de ser o responsável pela camisa 10. No entanto, sua atuação em campo tem sido inconsistente, e sua produção ofensiva não atendeu às expectativas, o que levou o técnico Thiago Carpini a deixá-lo de fora da titularidade.

Apesar de seu contrato com o Vitória se estender até 2027, Rato ainda não se desligou do clube, mesmo com propostas de outras equipes. A situação é semelhante à que enfrentaram Jean Mota e Daniel Junior, ambos contratados também com a designação de camisa 10, mas que acabaram não se destacando e deixaram o clube.

Além dos meias que não tiveram sucesso, o zagueiro Bruno Uvini também deixou o Vitória após não participar mais dos treinos. A nova questão agora é qual será o futuro de Wellington Rato dentro do clube. Para o Vitória, é importante resolver essa situação para evitar que ele se torne um ativo que pese financeiramente na folha salarial da equipe.