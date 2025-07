Matt Cameron sai do Pearl Jam após 27 anos como baterista

Matt Cameron, o baterista da banda Pearl Jam, anunciou sua saída do grupo. A notícia foi divulgada nas redes sociais, onde Cameron expressou sua gratidão ao vocalista Eddie Vedder, aos guitarristas Stone Gossard e Mike McCready, e ao baixista Jeff Ament por tê-lo acolhido na banda em 1998. No entanto, ele não revelou o motivo de sua saída. Os demais integrantes da Pearl Jam também não comentaram sobre a razão da decisão de Cameron.

Desde sua formação, a banda passou por várias mudanças de bateristas até encontrar estabilidade com Matt Cameron. O primeiro baterista, Dave Krusen, deixou a banda em 1991 e foi rapidamente substituído por Matt Chamberlain, que ficou por poucas semanas. Dave Abbruzzese assumiu em 1991, mas foi substituído por Jack Irons, que foi o último baterista antes da chegada de Cameron.

Quando Matt Cameron se juntou ao Pearl Jam, a banda já havia lançado cinco álbuns de estúdio: “Ten” (1991), “Vs.” (1993), “Vitalogy” (1994), “No Code” (1996) e “Yield” (1998). O primeiro álbum de Cameron com a banda foi “Binaural”, lançado em 2000, e ele participou de todos os álbuns seguintes, incluindo o mais recente, “Dark Matter”, que saiu em 2024.

Antes de se juntar ao Pearl Jam, Matt Cameron teve uma carreira notável com a banda Soundgarden, onde tocou em álbuns clássicos como “Badmotorfinger” e “Superunknown”. Também fez parte do supergrupo Temple of the Dog, formado com Chris Cornell e outros membros do Pearl Jam.

Além de seu trabalho com Pearl Jam e Soundgarden, Matt colaborou com Zach Hill e Janet Weiss em um álbum chamado “Drumgasm”, lançado em 2013. Em 2017, lançou seu primeiro álbum solo, “Cavedweller”, pelo selo Monkeywrench Records, da Pearl Jam. Mais recentemente, se juntou a Krist Novoselic e Kim Thayil em um projeto chamado “3rd Secret”.

Matt Cameron foi induzido ao Rock & Roll Hall of Fame em 2017 como membro da Pearl Jam e será oficialmente reconhecido como membro do Soundgarden ainda este ano.

Em sua mensagem de despedida, Cameron destacou os 27 anos de experiência na banda como algo incrível, cheio de amizades, desafios e risadas. Ele agradeceu a equipe, aos fãs e a todos que fizeram parte dessa jornada, prometendo que mais informações sobre seu futuro serão compartilhadas em breve.

A banda também se manifestou, reconhecendo o impacto de Cameron em sua trajetória musical e desejando a ele sucesso. Eles expressaram que ele será eternamente lembrado e que sua presença fará falta.