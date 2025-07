Matt Cameron encerra sua trajetória no Pearl Jam após 27 anos

O baterista Matt Cameron, conhecido por seu trabalho na banda Pearl Jam, anunciou sua saída do grupo após 27 anos. Cameron se juntou à banda em 1998 e é considerado uma figura chave no estilo grunge, tendo também se apresentado com a famosa banda Soundgarden, de Seattle, em duas fases: entre 1986 e 1997 e novamente de 2010 até 2017, ano da morte do vocalista Chris Cornell.

Em uma declaração nas redes sociais, ele expressou sua gratidão dizendo que houve muitas memórias valiosas durante seu tempo na banda. Agradeceu a Ed, Mike e Stone, membros fundadores do Pearl Jam, por lhe darem a oportunidade de fazer parte da história da banda. Ele mencionou que a jornada foi repleta de amizades, desafios e grandes momentos. Cameron também agradeceu à equipe, funcionários e fãs, mencionando que sempre será grato a todos.

A saída de Cameron parece ser amigável, ao contrário de outras separações recentes de bateristas em bandas de rock. Após o anúncio, o Pearl Jam publicou uma mensagem elogiando Cameron, afirmando que ele foi um músico notável e um pilar importante nas performances ao vivo e gravações da banda. A mensagem destacou que a contribuição dele foi fundamental e que ele sempre será um amigo da banda, desejando sucesso em seus futuros projetos.

Com essa mudança, os fãs do Pearl Jam e da música em geral lamentam a despedida de um dos bateristas mais respeitados da cena musical, mas também aguardam ansiosamente os próximos passos que Cameron tomará em sua carreira.