Matt Cameron deixa o Pearl Jam após anos de parceria

O baterista Matt Cameron anunciou sua saída da banda Pearl Jam após 27 anos de carreira juntos. Ele fez o comunicado em suas redes sociais, e a banda acompanhou o anúncio com uma mensagem própria em seu Instagram.

Na postagem, Cameron expressou sua gratidão pela oportunidade de fazer parte do grupo, que começou em 1998. Ele mencionou a importância dos laços criados ao longo dos anos, citando os integrantes da banda – Jeff, Ed, Mike e Stone – e agradecendo também à equipe, ao staff e aos fãs que acompanharam sua trajetória.

O drummer declarou que sua jornada com Pearl Jam foi incrível e cheia de momentos marcantes, e concluiu com um agradecimento aos fãs de todo o mundo.

Por sua vez, Pearl Jam destacou a importância de Cameron, lembrando que ele foi um dos primeiros heróis musicais da banda, tendo tocado anteriormente em grupos como Skinyard e Soundgarden. Em seu comunicado, a banda enfatizou que Cameron teve um papel fundamental em suas apresentações ao vivo e gravações em estúdio durante as últimas quase três décadas.

Cameron se juntou ao Pearl Jam um ano após a suspensão do Soundgarden em 1997. Ele compartilhou uma lembrança sobre como entrou para a banda. Na época, ele estava trabalhando em um disco com um amigo e ligou para Stone Gossard, da Pearl Jam, para discutir um possível lançamento. Durante a ligação, Eddie Vedder perguntou sobre sua disponibilidade para uma turnê. Cameron explicou que inicialmente estava apenas substituindo Jack Irons, que havia saído pouco antes da turnê marcada, mas logo se tornou um membro permanente da banda.

Cameron participou de todas as gravações da Pearl Jam desde o álbum “Binaural”, lançado em 2000. Mesmo após a reformação do Soundgarden em 2010, ele continuou como baterista do Pearl Jam.

Atualmente, a banda só tem uma apresentação agendada para 2025, que pode ser conferida em seu site oficial.