Mais de 100 mortos e 11 desaparecidos em inundações no Texas

No terceiro dia em Kerrville, a população começou a sentir um certo grau de normalidade, embora a vida na cidade ainda não tenha retornado ao que era antes. Após o feriado do Dia 4 de Julho, os moradores precisam retomar suas atividades diárias e voltar ao trabalho.

Durante o fim de semana, as ruas estavam cheias de pessoas que saíam para avaliar os danos, ajudar na limpeza e lidar com as emoções provocadas pelo que aconteceu em sua comunidade. Muitos choravam ou se abraçavam, impactados pela situação difícil que enfrentavam.

Hoje, no entanto, as ruas e a orla do rio, onde as pessoas se reuniram para ver os estragos, estavam bem mais vazias. Os abrigos, que anteriormente estavam cheios de cidadãos em busca de ajuda, agora têm menos movimento. Os centros de reunificação, que eram ponto de encontro para famílias em busca de notícias de seus entes queridos, também estão muito mais calmos.

Atualmente, apenas aqueles que ainda aguardam notícias sobre pessoas desaparecidas permanecem nesses locais, geralmente em momentos de reflexão e privado de apoio. A cidade ainda enfrenta um longo caminho de recuperação, mas o início de uma nova semana trouxe um pouco de tranquilidade nesse processo.