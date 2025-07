Larissa Manoela e André Luiz Frambach comentam sobre filho esperado

Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão atravessando um momento marcante em suas vidas tanto pessoal quanto profissional. No último sábado, 5, o casal esteve presente no show de Luan Santana, que ocorreu no Rio de Janeiro. Durante o evento, eles conversaram com a imprensa sobre seus novos projetos e o desejo de ampliar a família.

Larissa, que atualmente interpreta a enfermeira Estela na novela “Eta Mundo Melhor”, revelou sua empolgação com a personagem. Ela comentou que há muitas surpresas guardadas para o público. A atriz enfatizou a natureza dinâmica da novela, dizendo que é preciso manter um certo suspense para prender a atenção dos telespectadores. Estela, segundo Larissa, tem um passado complicado e promete momentos intrigantes nos próximos capítulos.

André Luiz, por sua vez, está se preparando para um novo desafio na televisão. Ele foi escalado para um projeto inovador na Globo, conhecido como o primeiro “dorama brasileiro” – uma novela inspirada em produções asiáticas. A atração será exibida às 17h. Apesar das exigências dessa nova fase, André confirmou que ele e Larissa sonham em ter um filho. O casal vê isso como um objetivo importante e espera que, em breve e no momento certo, esse sonho se realize.

Larissa também expressou sua alegria em retornar a uma novela de época, uma das suas preferências. Ela revelou que trabalhar com renomados autores como Walcyr Carrasco e Amora Mautner é uma realização pessoal. A atriz enfatizou que a personagem foi escrita especialmente para ela, o que a deixa ainda mais animada.

A sintonia entre Larissa e André é evidente, e eles demonstram o desejo de viver juntos todas as conquistas, tanto na carreira quanto na vida pessoal. O futuro parece promissor, com muitos planos e expectativas a serem cumpridos.