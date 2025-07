Kate Middleton se recupera com dança, caminhadas e fotografia

Kate Middleton Foca na Recuperação e na Vida Familiar Após Tratamento de Câncer

A Princesa de Gales, Kate Middleton, tem se concentrado em sua saúde e na vida familiar desde que cancelou sua participação no Royal Ascot, um tradicional evento real. Kate, de 43 anos, está dedicada a recuperar suas energias e retomar a rotina após o tratamento de câncer, do qual se anunciou remission em janeiro de 2025.

Recentemente, Kate tem se envolvido em atividades que trazem alegria e tranquilidade para sua vida. Segundo fontes próximas, ela voltou a praticar balé com sua filha, a pequena Princesa Charlotte, e tem feito caminhadas diárias na natureza. Além disso, a Princesa também tem explorado sua paixão pela fotografia e voltou a tocar piano, o que considera uma forma de terapia significativa.

Apesar da pressão que a vida pública pode trazer, Kate tem evitado dramas familiares e se mostrado focada em momentos simples e significativos ao lado de seus filhos. Ela foi vista participando de cerimônias oficiais, como o Trooping the Colour e a Ordem do Jarrete, mas sentiu que era muito cansativo comparecer ao Royal Ascot.

Kate é conhecida por sua dedicação à família. Ela passa tempo com seus filhos, preparando um novo jardim de vegetais com Louis e Charlotte, e cozinhar também faz parte de sua rotina, com destaque para suas receitas de chutney e mel de sua colmeia. Essas atividades são vistas como oportunidades de se conectar com as crianças, longe da pressão do protocolo real.

A Princesa também tem o apoio de sua família e da realeza. A mãe de Kate, Carole Middleton, e a Duquesa de Edimburgo têm sido fontes constantes de força e suporte durante este período. Em um ambiente familiar unido, a princesa busca encontrar o equilíbrio entre suas responsabilidades reais e a vida pessoal.

Kate continua a cumprir compromissos com suas instituições de caridade, adaptando seu ritmo de trabalho para atender às suas necessidades atuais. Especialistas ressaltam que sua abordagem de autocuidado a torna uma figura ainda mais respeitada dentro da família real.

O calendário real está em movimento, e Kate expressou antecipação para eventos como o Wimbledon e a visita do presidente francês a Windsor, que ocorrerá no início de julho. Esses compromissos são vistas como uma forma de gradual retorno ao cenário público.

A jornada de recuperação de Kate Middleton é uma mistura de desafios e conquistas. Ela é uma figura que combina tradição e modernidade, conquistando a admiração do público britânico por sua resiliência e carisma.