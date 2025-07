Joyce sofre colapso emocional ao temer pela filha

Em “História de Amor”, novela de Manoel Carlos que está sendo reprisada no quadro “Vale a Pena Ver de Novo” da Globo, a jovem Joyce, interpretada por Carla Marins, passa por uma fase difícil em sua vida. Ela está em um relacionamento problemático com Caio, personagem de Ângelo Paes Leme. Ele demonstra irresponsabilidade ao abandonar Joyce quando ela engravida, recusando-se a assumir as responsabilidades de ser pai.

Nos próximos capítulos, Joyce enfrenta uma situação de desespero, acreditando que sua filha, Alice, pode ter morrido. Daniel, o personagem de José de Abreu, tenta acalmá-la, mas ele é muito ríspido em sua abordagem. Assim que Joyce se acalma, ela decide visitar o berçário para ver a filha. Durante essa visita, Joyce prefere a companhia de Soninha, interpretada por Flávia Alessandra, em vez de ficar sozinha com sua mãe, Helena, que é vivida por Regina Duarte. Essa escolha faz com que Helena se sinta desrespeitada.

O relacionamento de Joyce com Helena se deteriora ainda mais quando, em um momento de fraqueza, Joyce trata a mãe de forma agressiva. Helena, por sua vez, tenta não demonstrar a mágoa e sai do quarto, enganando-se ao acreditar que a situação poderia melhorar. Nesse contexto, Helena se prepara para ir ao hospital e tem uma surpresa ao encontrar Joyce junto de Caio.

Além dessa tensão familiar, outras personagens também estão envolvidas nas tramas do cotidiano. Sheila, interpretada por Lilia Cabral, planeja uma viagem para o feriado de Ano Novo, enquanto Zuleika, interpretada por Eva Wilma, se organiza para a mesma ocasião. Paula, vivida por Carolina Ferraz, entrega uma lista de encomendas, e Mariana, de Monique Curi, também faz pedidos, mas sem fornecer o dinheiro.

Enquanto isso, Joyce retorna para casa sem a filha, se sentindo devastada. Essa situação leva Paula a aproveitar a ausência de Zuleika para organizar uma festa de réveillon na casa dos pais. A novela retrata, assim, as complexidades das relações familiares e os desafios enfrentados por Joyce em meio a um contexto de desamor e inseguranças.