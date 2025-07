James Gunn e Zack Snyder falam sobre participação em Rick and Morty

Na estreia do sétimo episódio da oitava temporada de “Rick and Morty”, intitulado “Ricker Than Fiction”, os diretores James Gunn e Zack Snyder fizeram aparições especiais, emprestando suas vozes a versões exageradas de si mesmos. O episódio foi ao ar no dia 6 de julho, na plataforma Adult Swim.

O produtor executivo de “Rick and Morty”, Scott Marder, comentou sobre a participação dos cineastas, afirmando que eles foram bons esportes e mostraram entusiasmo por estarem na série. Segundo Marder, Gunn e Snyder afirmaram que assistem a “Rick and Morty” durante seu tempo livre, o que deixou a equipe animada.

No enredo do episódio, Rick e Morty ficam insatisfeitos com a nova direção da franquia de filmes “Maximum Velocitree”. Para contornar a situação, eles vão até o estúdio Warner Bros. para confrontar Gunn, que também é o diretor da franquia. Insatisfeitos com a resposta dele, eles utilizam um dispositivo chamado “Movie-lizer” para reescrever os filmes à sua maneira.

Durante uma cena, Gunn encontra Snyder, que faz algumas piadas sobre o filme “Superman”. A interação entre os dois personagens traz um tom leve e divertido à narrativa. Snyder comenta sobre a percepção de Rick, dizendo que ele não representa os verdadeiros fãs, já que é um personagem muito inteligente.

Eventualmente, Rick e Morty, junto com Jerry, conseguem criar um final alternativo, se tornando vilões na nova versão de “Maximum Velocitree”. No desenrolar da história, Gunn se emociona ao ver que conseguem um desfecho satisfatório, exclamando sobre a qualidade do novo final.

Após Rick e Morty retornarem ao mundo real, Gunn leva o disco rígido do “Movie-lizer” para a Warner Bros., empolgado com suas implicações para o futuro do cinema. Isso impressiona os executivos do estúdio, que pedem um sorvete em homenagem a Gunn, que logo em seguida é “eliminado” por uma arma chamada “Sundae”.

Marder expressou sua empolgação pelo episódio, ressaltando que ele possui elementos clássicos que os fãs apreciam, com surpresas ao longo do caminho. A ideia do “Movie-lizer” já estava em discussão na equipe de roteiristas, inicialmente como “Book-alizer”, mas acabou se transformando em um conceito voltado para o cinema, brincando com referências a franquias conhecidas como “Transformers” e “Velozes e Furiosos”.

A presença de figuras como Gunn e Snyder no episódio foi uma estratégia consciente para criticar Hollywood. Os criadores queriam que os rostos utilizados na narrativa fossem reconhecidos como representativos da indústria. Gunn aceitou rapidamente participar do episódio e se organizou para gravar suas falas logo após concluir a produção de “Superman”.

Os criadores da série se mostraram orgulhosos de manter a participação dos diretores em segredo até o lançamento do episódio. A narrativa de “Ricker Than Fiction” reflete as discussões sobre sequências e franquias que são comuns entre os fãs de produtos culturais.

O episódio também destaca a dificuldade da escrita, mostrando que criar uma história não é tão simples quanto criticar algo a partir do sofá. No final, Gunn é “eliminado”, mas Marder deixou em aberto a possibilidade de um retorno, já que se tornou parte do universo de “Rick and Morty”. Snyder, por sua vez, demonstrou tanto entusiasmo que se ofereceu para contribuir ainda mais com a série.

A interação entre os diretores durante a gravação também gerou um momento memorável, que foi compartilhado online. O episódio “Ricker Than Fiction” conseguiu unir humor, críticas à indústria cinematográfica e a participação especial de Gunn e Snyder, proporcionando aos fãs uma nova experiência enriquecedora.