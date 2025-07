Inundações fatais no Texas: notícias de 6 de julho de 2025

Robert Brake fez uma ligação para seu pai às 4h44, solicitando que ele e sua mãe deixassem a casa onde estavam, localizada em um parque de trailers em Kerr County, Texas. Na chamada, Brake enfatizou a urgência da situação, pedindo que seu pai evacuasse imediatamente.

Menos de dez minutos depois da ligação, o irmão de Brake foi até a casa para verificar se estavam bem. No entanto, ao chegar, ele se deparou com uma cena devastadora: todas as casas da área haviam sumido devido às fortes enchentes que atingiram a região.

Desde aquele momento, a família não teve mais notícias dos pais de Robert. Ele compartilhou sua angustiante situação em uma entrevista, contando que ele e seu irmão, Lucas, estão em Kerrville, Texas, onde continuam a busca por seus pais. Eles visitam frequentemente uma funerária local que recebe os corpos recuperados nas operações de resgate, na esperança de saber algo sobre o paradeiro deles.

Robert descreveu a experiência como uma montanha-russa emocional. Ele e seu irmão sentem medo de receber a notícia de que seus pais estão na funerária, mas, ao mesmo tempo, se mantêm esperançosos quando verificam que seus nomes não estão entre os recuperados.

Ele fez um apelo por orações e apoio para sua família e para todos aqueles no Texas que estão lidando com a perda de entes queridos devido às enchentes. Ele destacou que gestos de bondade, mensagens de apoio e orações têm um grande significado para todos que estão passando por esse momento difícil, incluindo sua família.