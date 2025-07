Insiders comentam sobre suposta traição de Harry à rainha Elizabeth

Como Harry prejudicou seu relacionamento com a rainha

A falecida rainha Elizabeth II estava muito desconfiada de Meghan Markle e ficou profundamente desapontada com o príncipe Harry e Meghan após o casamento deles. Esse é o relato trazido por uma colunista, que motivou outros informantes a compartilharem suas visões sobre a desilusão da rainha em relação ao neto que antes era o seu favorito.

Uma fonte próxima à corte afirmou que a rainha se sentiu traída por Harry. A insatisfação deles aumentou quando o casal fez acusações contra a instituição monárquica em uma entrevista com Oprah Winfrey. Essa entrevista foi transmitida em 7 de março de 2021, e apenas 33 dias depois, o príncipe Philip faleceu. Durante a conversa, Meghan alegou que a família real expressou preocupações sobre o tom de pele do primeiro filho do casal. Essa revelação levou o Palácio de Buckingham a emitir um comunicado, afirmando que, embora algumas memórias possam variar, os assuntos seriam tratados internamente.

Outra fonte, um ex-funcionário da corte, relatou que as alegações de racismo deixaram a rainha desolada. Para ela, acusar um membro da família sem identificá-lo era imperdoável. Essa situação gerou um clima pesado e a rainha nunca mais foi a mesma depois dessa entrevista. Foi um período de traições profundas em seus últimos dias.

Após a entrevista, as tensões aumentaram ainda mais quando Harry e Meghan usaram o nome "Lilibet", um apelido da rainha, para suas filhas sem pedir permissão. Um funcionário próximo à rainha informou que ela ficou extremamente irritada com essa situação, especialmente porque naquele momento ela estava enfrentando sérios problemas de saúde.

A rainha, que faleceu em setembro de 2022, aos 96 anos, estava gravemente doente por vários anos. A incapacidade de se mover e suas limitações físicas tornaram ainda mais dolorosa a traição de Harry. Isso marcou um momento devastador para ela.

Entre a família, a opinião é de que Meghan é totalmente culpada nessa situação. Um amigo de William e Kate comentou que eles acreditam que Harry foi manipulado e que Meghan percebeu que poderia se transformar em uma figura extremamente famosa. A realidade de ser parte da realeza, no entanto, acabou sendo bem diferente do que imaginavam.

A situação foi vista por alguns como uma repetição histórica do que ocorreu entre o rei Eduardo VIII e Wallis Simpson, sugerindo que a única solução seria repetir os passos do passado. Em 1936, Eduardo VIII abdicou do trono para se casar com Wallis.

Mais recentemente, um curioso relato de um operador da central telefônica do Palácio revelou que, quando Harry ligou para a rainha após se mudar para os Estados Unidos, houve um silêncio desconfortável ao anunciar o nome dele à rainha. Isso foi inusitado, já que a rainha normalmente reconhecia quem a atendia.

Expectativa por Kate

A próxima semana deve ter atenção voltada para Kate Middleton, que fará uma aparição durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Reino Unido. Embora não participe de um jantar formal, sua presença será importante para os planejadores reais, que buscam entender como Kate se sentirá em compromissos futuros.

Kate sempre deixou claro que não tem intenção de ser uma royal como a princesa Anne, realizando centenas de aparições públicas por ano. Após um diagnóstico de câncer e um período de recuperação, sua postura sobre compromissos se tornou ainda mais cautelosa. Recentemente, ela compartilhou com pacientes oncológicos sobre as dificuldades que enfrentou após seu tratamento.

Anunciado em março de 2024, o diagnóstico de câncer levou Kate a passar por cirurgia e quimioterapia. A recuperação foi um processo difícil, e ela já expressou que a fase após o tratamento pode ser complicada.

Enquanto isso, seu sogro, o rei Charles, também revelou ter sido diagnosticado com câncer, evidenciando o impacto desses problemas de saúde na família. Kate deve aparecer no torneio de Wimbledon nesta semana, o que gerou um intenso debate sobre seu equilíbrio entre vida pessoal e obrigações reais.

A situação dos últimos anos tem sido desafiadora para Kate, com as críticas a Harry e Meghan, a morte da rainha e a saúde do rei, tudo isso acumulando pressão. Se for necessário mais tempo para que ela se recupere, William fará o possível para garantir que ela tenha esse espaço.