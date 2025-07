Homem é detido por invadir condomínio de celebridades em L.A.

Os condomínios de luxo em Los Angeles, famosos por abrigar celebridades, enfrentam problemas com segurança. No último domingo, um indivíduo foi preso após conseguir adentrar um desses condomínios, que é residência de figuras como Angelina Jolie e Kristen Bell.

De acordo com informações, o homem conseguiu entrar pelo portão principal, que é considerado uma das áreas mais protegidas da cidade. O condomínio fica em uma rua residencial onde habitam outras personalidades, incluindo Dax Shepard, conhecido por suas atuações em séries como “Parenthood”.

Felizmente, no momento da invasão, nenhuma das celebridades estava em casa. Relatos indicam que o suspeito não tentou entrar nas residências diretamente, mas seu comportamento suspeito chamou a atenção dos vizinhos, que rapidamente acionaram a polícia.

As autoridades chegaram ao local e conseguiram deter o homem, que tentou fugir, mas foi capturado. Imagens de um aplicativo de segurança mostram o momento da detenção, embora o rosto do invasor não apareça nas fotos.

Esse não é o primeiro incidente relacionado a esse indivíduo. Segundo relatos, ele já é conhecido pelas autoridades por casos anteriores de invasão, embora seu nome ainda não tenha sido divulgado publicamente.

Por sua vez, Angelina Jolie, que recentemente esteve no Brasil participando de iniciativas sociais com comunidades indígenas, não se pronunciou sobre o incidente. Essa situação levanta questões sobre a segurança, mesmo em áreas que são consideradas de alto padrão e com supervisão constante.