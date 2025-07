Heleninha e Leonardo se encontram pela primeira vez

Retorno promete reviravolta na trama

Leonardo, interpretado por Guilherme Magon, sofreu um grave acidente e foi considerado morto. O responsável pelo incidente, Odete Roitman, vivida por Débora Bloch, culpou Heleninha, personagem de Paolla Oliveira, levando-a a uma crise emocional. Heleninha se afundou no álcool, convencida de que havia matado o irmão. Porém, a realidade foi muito mais complexa e envolveu outros personagens perigosos da família.

Após o acidente, Leonardo foi levado às pressas para o hospital em estado grave, em coma. Os médicos alertaram que, se ele sobrevivesse, poderia ficar em um estado vegetativo. Com essa notícia, Odete decidiu informar à família que o filho estava morto, pressionando Heleninha a assumir a culpa pelo acidente. No entanto, o tempo passou e Leonardo surpreendeu a todos ao acordar. Apesar de ter se recuperado da saúde, ele ficou com sequelas. Odete, não aceitando a nova realidade, entregou Leonardo aos cuidados de Nise, uma mulher simples e sem muito dinheiro, que o ajudou a se recuperar completamente. Para proteger sua mãe e se vingar, Leonardo decidiu continuar fingindo estar debilitado, o que levou Heleninha a afundar ainda mais em seus vícios.

Agora, fortalecido e com o apoio de Ana Clara, interpretada por Samantha Jones, Leonardo decidiu que era hora de revelar-se. Ele planejou uma volta triunfal, onde mostraria que estava pronto para reassumir seus compromissos na empresa da família. O momento escolhido para sua aparição foi durante um encontro familiar na casa de Celina, personagem de Malu Galli, quando todos estavam reunidos após o retorno de algumas viagens internacionais. Durante o almoço, enquanto a família conversava, Leonardo entrou na sala e declarou: "Voltei, família!".

O impacto da sua volta foi imediato. Heleninha desmaiou de emoção, enquanto Odete ficou paralisada, percebendo que havia sido enganada por todos. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Odete, refletindo uma mistura de felicidade por saber que seu filho estava vivo e de raiva por ter sido ludibriada. Quando Heleninha recuperou a consciência, abraçou Leonardo, pedindo perdão pelo acidente. Ele a informou que, na verdade, foi Odete quem estava dirigindo no momento do ocorrido.

Com a volta de Leonardo, Afonso e Heleninha começaram a compreender a extensão das manipulações de sua mãe. Os laços familiares, já complicados, se tornaram tensos, e a relação entre eles se deteriorou rapidamente. As discussões eram constantes, com disputas sobre os bens familiares se tornando a única razão para a convivência sob o mesmo teto. Heleninha, consumida pelo álcool e pelo desespero, percebeu que, além da mãe, o irmão também a abandonou em um momento crítico.