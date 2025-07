Galaxy S24 FE com 42% de desconto em oferta especial

O Galaxy S24 FE, modelo lançado em outubro de 2024, está com uma promoção significativa no Mercado Livre. O preço, que normalmente é de R$ 4.299, agora pode ser adquirido por R$ 2.509 à vista via Pix, utilizando o cupom DESCONTADEZ. Essa redução de 42% representa uma boa oportunidade para quem busca um smartphone de qualidade.

Este modelo se destaca pela sua tela Dynamic AMOLED 2X de 6,7 polegadas, que possui uma taxa de atualização de 120 Hz e um brilho máximo de 1.900 nits. Isso garante uma boa visualização mesmo em ambientes muito iluminados. A resolução Full HD+ e a densidade de 385 pixels por polegada contribuem para imagens nítidas e detalhadas. Além disso, o dispositivo é protegido com Gorilla Glass Victus+ na frente e atrás, oferecendo resistência a quedas.

A câmera principal é um dos pontos fortes do Galaxy S24 FE, com 50 megapixels, estabilização óptica e autofoco dual pixel. O aparelho também conta com uma lente teleobjetiva que permite zoom óptico de 3x e uma lente ultrawide com um campo de visão de 123°, possibilitando diversas opções para capturar fotos. Para os amantes de vídeos, o smartphone suporta gravações em até 8K a 30 quadros por segundo.

O desempenho do celular é garantido pelo processador Exynos 2400e, fabricado em 4 nm, que combina dez núcleos de CPU com a GPU Xclipse 940. Essa configuração proporciona um bom equilíbrio entre potência e eficiência.

A bateria tem capacidade de 4.700 mAh, oferecendo até 28 horas de reprodução de vídeos de acordo com a Samsung. O dispositivo suporta carregamento rápido com fio de 25 W, além de carregamento sem fio e reverso. Ele também possui resistência IP68 contra água e poeira, o que aumenta sua durabilidade.

Em termos de conectividade, o Galaxy S24 FE é equipado com Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e porta USB-C 3.2. O sistema operacional é o Android 14, modificado com a interface One UI 6.1, e o aparelho deverá receber até sete atualizações de sistema, o que garante que os usuários tenham acesso a novas funcionalidades e melhorias ao longo do tempo.