Fernanda Rodrigues exibe corpo de maiô na Itália em A Viagem

Fernanda Rodrigues, conhecida por interpretar Bia na reprise da novela “A Viagem”, foi vista se divertindo em um luxuoso resort na Itália. A atriz apareceu de maiô rosa, aproveitando a piscina e usando óculos escuros, demostrando entusiasmo durante a sua estadia.

Recentemente, Fernanda compartilhou suas cenas favoritas da novela “A Viagem”, uma obra de Ivani Ribeiro que fez parte de suas memórias marcantes na televisão. Ela destacou a cena em que sua personagem segure a amiga Diná, interpretada por Christiane Torloni, momentos antes da sua morte. Fernanda revelou que essa cena continua a emocionar o público e que muitas pessoas ainda compartilham vídeos dela nas redes sociais. Além disso, ela recordou uma divertida crise de riso que teve com a atriz Nair Belo durante as gravações, um momento que a deixou com dor na barriga de tanto rir. Essa cena exigiu várias repetições para que ficasse perfeita.

A atriz também falou sobre a rotina intensa de gravações. Fernanda mencionou que sua personagem frequentemente andava de bicicleta pelas ruas da Urca, o que exigia paciência e organização para não atrapalhar o trânsito local. Ela expressou sua alegria em gravar ao ar livre no Rio de Janeiro.

Em 2023, Fernanda Rodrigues retornou à TV Globo com o papel de Alícia na novela “Fuzuê”, escrita por Gustavo Reiz. Ela mencionou que aguardava a oportunidade de voltar às novelas e que estava ansiosa para interpretar uma nova personagem que a encantasse. Essa volta foi recebida com entusiasmo, especialmente por parte dos fãs que a acompanhavam.

As imagens que acompanharam a matéria mostram Fernanda em momentos descontraídos, evidenciando seu estilo e carisma.