Fase da Lua em 7 de julho: consulte o calendário lunar

Nesta segunda-feira, 7 de julho de 2025, a Lua está na fase crescente. Esta fase ocorre quando a Lua começa a aumentar o brilho visível, que se tornará mais intenso até atingir a fase cheia. Faltam apenas 4 dias para essa próxima fase, que ocorrerá no dia 10 de julho, às 17h36.

O calendário lunar deste mês está assim:

Lua crescente: 02 de julho, às 16h30

02 de julho, às 16h30 Lua cheia: 10 de julho, às 17h36

10 de julho, às 17h36 Lua minguante: 17 de julho, às 21h37

17 de julho, às 21h37 Lua nova: 24 de julho, às 16h11

A fase crescente se inicia em julho, seguida pela Lua cheia, que proporciona um espetáculo visual, depois vem a minguante e, finalmente, o mês termina com a Lua nova.

Falando sobre o ciclo lunar, ele é o período entre as fases novas e tem uma duração média de 29,5 dias. A Lua passa por quatro fases principais: nova, crescente, cheia e minguante. Cada fase dura cerca de uma semana.

A próxima fase da Lua, a cheia, será vista em 10 de julho de 2025.

As fases da Lua resultam da interação gravitacional entre a Lua, o Sol e a Terra, determinando como observamos o satélite. A Lua minguante aparece com menos luz visível, enquanto a nova não é visível, pois está posicionada entre a Terra e o Sol.

Na fase crescente, a parte iluminada se assemelha à letra "C" quando vista do Hemisfério Sul, mas é como um "D" no Hemisfério Norte. Já a Lua cheia é a fase mais luminosa, refletindo a luz solar em toda a sua superfície, pois está na direção oposta ao Sol.

A distância média da Lua até a Terra é de cerca de 399.877 km. Embora a Lua seja a mesma em ambos os hemisférios, sua aparência muda de acordo com a posição do observador, fazendo com que no Hemisfério Sul ela pareça invertida em relação ao Hemisfério Norte. Além disso, sempre vemos a mesma face da Lua da Terra, devido ao fato de o período de rotação ser igual ao período de sua translação ao redor do planeta.