Ex-BBB enfrenta dívidas e troca serviços por estadia em SC

Maycon Cosmer, ex-participante do Big Brother Brasil 2024, está enfrentando dificuldades financeiras após sua eliminação precoce do programa. Ele revelou que acumula dívidas, incluindo pagamentos pendentes de carro, casa, condomínio e conta de luz. Atualmente, Maycon mora com sua esposa e sua filha de quatro meses em pousadas na Serra de Santa Catarina, vivendo através de permutas para evitar a busca e apreensão de seu veículo.

Conhecido como “Tia da Merenda” por seu trabalho em uma escola pública em Porto Belo, Maycon acreditava que sua participação no reality show lhe traria oportunidades financeiras significativas. No entanto, após ser o primeiro eliminado da temporada, sua expectativa se transformou em uma realidade desafiadora. Ele está afastado do trabalho e deve cerca de R$ 28 mil pela compra do carro, o que levou à decisão de deixar seu apartamento em Balneário Camboriú, onde também enfrentava contas em atraso.

Nos últimos tempos, a família tem se deslocado entre diferentes pousadas para evitar cobranças. Com a intenção de se reerguer, Maycon planeja vender o carro e optar por uma moto para facilitar seu transporte até a escola, que fica a 35 quilômetros de distância, onde ele espera retornar ao trabalho no próximo ano.

Apesar das dificuldades, Maycon está buscando alternativas para melhorar sua situação financeira. Ele recebeu um convite para assumir a cozinha do Vale Tancon Eco Village, em Urubici. Ele já fez algumas experiências gastronômicas no local, que foram bem recebidas, e agora espera que essa oportunidade possa proporcionar um alívio em sua situação.

Maycon compartilhou suas reflexões sobre a experiência no programa, afirmando que tinha a expectativa de enriquecer rapidamente. Ele alerta outros participantes sobre a realidade de que mudanças financeiras não acontecem da noite para o dia e é fundamental encarar os desafios com seriedade. Ele permanece determinado a seguir em frente, focando no que realmente gosta: cozinhar.