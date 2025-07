Elétrica favorita para julho entre analistas não é de dividendos

A Copel, identificada pelo código CPLE6, é a ação do setor elétrico mais recomendada por analistas para o mês de julho. Segundo um levantamento que inclui 20 bancos, corretoras e empresas de análise, a empresa recebeu um total de oito indicações.

Os analistas do BTG Pactual afirmam que a Copel já é vista como uma boa opção de investimento a longo prazo, especialmente em relação aos dividendos, mas ainda não é negociada com o valor que isso sugere. Essa expectativa deve mudar com a nova política de dividendos da empresa, que foi anunciada junto com os resultados do primeiro trimestre deste ano. De acordo com essa política, a Copel se compromete a manter uma dívida líquida de até 2,8 vezes o Ebitda, visando alcançar esse patamar em até 24 meses. Além disso, a companhia estabeleceu um mínimo de 75% para o payout, que é a proporção do lucro distribuído em forma de dividendos.

Os analistas esperam que o rendimento de dividendos da Copel fique em uma média de 10,2% entre os anos de 2025 a 2028. Eles destacam que a empresa tem cumprido de maneira consistente os acordos e objetivos após sua privatização.

A XP Investimentos também apontou que a Copel começou o processo de migração para o Novo Mercado, o que é parte de sua estratégia de aumento de liquidez das ações.

Além da Copel, a Eletrobras, com o ticker ELET3, se destaca com sete recomendações. A Empiricus Research indica que os lucros e dividendos da Eletrobras tendem a aumentar devido a diversas oportunidades de melhoria operacional. Entre essas oportunidades, estão a redução de despesas, otimização do portfólio e novos investimentos em geração e transmissão de energia.

A Equatorial, com o código EQTL3, foi mencionada em cinco recomendações, enquanto a Cemig, identificada como CMIG4, recebeu duas.

O levantamento levou em consideração os dados de carteiras de ações divulgadas por 20 instituições financeiras. Para o mês de julho, foram sugeridas 76 ações, totalizando 189 recomendações. Entre as instituições que participaram estão Ágora Investimentos, BTG Pactual, XP Investimentos, entre outras.