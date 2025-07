Dívida do Fies deve alcançar recorde em 2025, alerta governo

Em 2025, a dívida acumulada do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) atingiu R$ 17,9 bilhões. Essa situação levanta preocupações sobre os efeitos financeiros dessa dívida tanto para os cofres públicos quanto para os estudantes que dependem do programa.

O Fies é um programa do governo federal que visa facilitar o acesso ao ensino superior por meio de financiamentos. Apesar de sua relevância, a gestão do programa enfrenta desafios sérios. Os índices de inadimplência entre os estudantes variam de 40% a 50%. Esta situação acende um alerta sobre a viabilidade do programa a longo prazo.

O aumento da dívida oferece um panorama complicado, já que muitos alunos que contraem os financiamentos enfrentam dificuldades para pagá-los. Essa incapacidade de quitar as dívidas pode interromper a conclusão de seus cursos e impactar negativamente suas futuras oportunidades de emprego. Dessa forma, é fundamental rever as estratégias do Fies para garantir que a iniciativa não apenas facilite o acesso à educação, mas também assegure um plano de pagamento que seja viável para os alunos.

Especialistas em educação e finanças têm propostas diversas para lidar com o problema. Algumas sugerem a criação de novas linhas de crédito, revisão das taxas de juros e a implementação de programas que incentivem os estudantes que concluírem seus cursos a terem melhores condições de pagamento.

Diante desse cenário, o governo brasileiro enfrenta a pressão de encontrar soluções que não apenas mantenham as contas públicas em ordem, mas que também ofereçam aos estudantes oportunidades para um futuro melhor. A dívida do Fies é um desafio importante que solicita ações imediatas e eficazes para evitar uma crise ainda maior no financiamento educacional no Brasil.