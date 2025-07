Dakota Johnson se prepara para estrear como diretora

Dakota Johnson, atriz conhecida por seu papel em “Madame Web”, está participando do Festival de Cinema de Karlovy Vary, onde receberá o prestigiado Prêmio do Presidente. Neste evento, ela também está prestes a finalizar os detalhes de seu primeiro longa-metragem como diretora, um projeto que considera muito especial.

Em uma conversa no festival, a atriz revelou que a ideia do filme surgiu em colaboração com Vanessa Burghardt, sua co-estrela em “Cha Cha Real Smooth”, a quem elogia como uma atriz autista incrível. Dakota expressou que, apesar de nunca ter se sentido pronta para dirigir até agora, a confiança que tem em Vanessa a motivou a assumir essa nova responsabilidade. Ela mencionou que sente uma forte proteção pelo projeto e não aceitaria que outra pessoa o realizasse.

Além de receber o prêmio, Dakota está apresentando outros dois filmes no festival. Um deles é “Materialists”, uma comédia romântica dirigida por Celine Song, na qual atua ao lado de Chris Evans e Pedro Pascal. O outro filme é “Splitsville”, dirigido por Michael Angelo Covino, que foi um sucesso no Festival de Cannes e foi produzido por Dakota sob a sua empresa TeaTime Pictures.

No papel de produtora, Johnson enfatiza a importância de um bom ambiente de trabalho no set, explicando que não tolera colaborações tóxicas. Para ela, um set saudável é fundamental para o sucesso do projeto, e ela se preocupa profundamente com as dinâmicas entre os membros da equipe. Dakota também definiu o que considera um ambiente tóxico: falta de bondade e colaboração, além de atitudes condescendentes.

Sobre sua experiência como produtora, ela se sente empoderada para escolher as pessoas com quem trabalha, o que considera um grande avanço em relação a situações anteriores. A atriz, que já participou de inúmeros projetos na indústria cinematográfica, comentou como a percepção de sucesso em filmes está mudando. Para ela, o sucesso não deve ser medido apenas pelos números de bilheteira, especialmente em um cenário tão variável quanto o atual.

Dakota argumenta que o verdadeiro sucesso é quando o público sente algo ao assistir a um filme. Segundo ela, completar um filme é em si um feito significativo, dado os desafios atuais da indústria e a necessidade de convencer pessoas a apoiarem uma visão criativa.

Quando questionada sobre os papéis que ainda gostaria de interpretar, Dakota revelou seu desejo de vivenciar personagens complexos, como um psicopata, e expressou interesse em atuar em filmes de ação.

Recentemente, a atriz terminou de filmar “Verity”, uma adaptação do aclamado thriller psicológico de Colleen Hoover, que conta com a direção de Michael Showalter e as atuações de Josh Hartnett e Anne Hathaway. Dakota reconheceu que as adaptações podem ser desafiadoras, pois nem sempre o que funciona no papel se traduz bem na tela.

Ela citou o trabalho de Maggie Gyllenhaal em “The Lost Daughter” como um exemplo de adaptação que conseguiu capturar a essência do livro de forma criativa. No entanto, Dakota também reconhece que cada leitor tem sua própria interpretação e imagem ao ler um livro, e espera que as pessoas se sintam inspiradas por sua nova obra.

Por fim, a atriz sugeriu que já tem outro projeto empolgante em mente, mas não pode revelar mais detalhes no momento.