Dakota Johnson recebe prêmio do presidente no festival de Karlovy Vary

Dakota Johnson recebeu um importante reconhecimento no último sábado, dia 5 de julho de 2025. A atriz de 35 anos foi agraciada com o Prêmio do Presidente durante o Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary, realizado no Spa Hotel Thermal, na República Tcheca.

Para a cerimônia de entrega do prêmio, Dakota optou por um elegante vestido preto sem alças, complementado por joias de esmeraldas e diamantes. O evento foi realizado antes da exibição de seu novo filme, intitulado “Materialists”.

Durante uma mesa-redonda no festival, Dakota compartilhou sua paixão por participar de eventos cinematográficos. Ela comentou sobre a atmosfera especial que esses festivais criam, destacando o amor comum pelo cinema entre os participantes. Segundo Dakota, esses momentos parecem criar uma “bolha mágica” em meio ao caos do mundo.

A atriz expressou ainda sua crença no poder da arte de tocar as pessoas e a importância dos festivais para a inspiração e esperança que eles podem proporcionar. Dakota enfatizou que, apesar das dificuldades da indústria cinematográfica, eventos como este são fundamentais para o intercâmbio de ideias e emoções entre os cineastas e o público.