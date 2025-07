Conselho de Ética analisa cassação do mandato de Gilvan da Federal

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados vai se reunir nesta terça-feira, dia 8, para iniciar um processo que pode levar à perda do mandato do deputado Gilvan da Federal, do PL do Espírito Santo.

Atualmente, Gilvan da Federal está com o mandato suspenso por um período de 90 dias. Ele foi punido após fazer comentários ofensivos sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, a quem se referiu de forma desrespeitosa, chamando-a de “amante”. O Conselho de Ética agora analisa essa situação e o caso pode ter consequências graves, incluindo a perda definitiva do mandato do deputado.

A denúncia contra Gilvan alega que suas declarações foram “abertamente ultrajantes, desonrosas e depreciativas”. O Conselho considera que o deputado ultrapassou os limites do “direito constitucional à liberdade de expressão” e feriu a “dignidade da Câmara dos Deputados”.

Em sua defesa, Gilvan da Federal alega que a denúncia é vaga e não apresenta provas concretas. Ele também afirmou que a confusão teve início a partir de provocações feitas pelo deputado Lindbergh Farias, do PT. O andamento deste processo poderá ser decisivo para o futuro político do deputado e para a reputação da Casa Legislativa.