Concurso TJ PE: edital lançado para nível médio e superior

Foi publicado o edital do concurso do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para o ano de 2025, que visa formar um cadastro de reserva para diversos cargos. As oportunidades são para candidatos com formação de nível médio, técnico e superior. Os salários para os cargos de técnico judiciário são de R$5.858,86, enquanto para analista judiciário podem chegar a R$7.634,45.

As vagas disponíveis no concurso estão distribuídas entre as seguintes funções:

Analista Judiciário , com especializações nas áreas de Judiciária e Analista de Sistemas

, com especializações nas áreas de Judiciária e Analista de Sistemas Oficial de Justiça

Técnico Judiciário, nas funções de Judiciária e Programador de Computador

Embora as inscrições sejam para um cadastro de reserva, há expectativa de que ocorra a convocação de aprovados durante o período de validade do concurso.

As inscrições para o concurso do TJPE serão realizadas entre os dias 9 de julho e 5 de agosto de 2025, através do site da banca organizadora, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A taxa de inscrição varia conforme o nível do cargo, custando R$140 para os cargos de nível superior e R$100 para os cargos de nível médio.

As provas objetivas serão realizadas em duas datas distintas, dependendo do nível do cargo. Os candidatos aos cargos de nível médio farão a prova no dia 21 de setembro de 2025. Já aqueles que concorrem aos cargos de nível superior realizarão a prova no dia 28 de setembro de 2025.