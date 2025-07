China afirma que Brics não é uma ameaça aos EUA

A China respondeu nesta segunda-feira à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que anunciou a intenção de impor uma tarifa adicional de 10% sobre produtos de qualquer país que, segundo ele, apoie políticas antiamericanas relacionadas ao grupo Brics. O governo chinês não especificou quais políticas seriam essas.

Durante uma coletiva de imprensa em Pequim, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, destacou que o Brics é um grupo que promove a cooperação entre países emergentes e em desenvolvimento, sem ser contra outras nações. Ela afirmou que o mecanismo Brics serve como uma plataforma importante para a colaboração e defende princípios como abertura, inclusão e uma abordagem de benefício mútuo.

Mao Ning reiterou a posição da China sobre tarifas, enfatizando que não existem vencedores em guerras comerciais e advertiu que o protecionismo leva a resultados negativos.

Na cúpula do Brics que está acontecendo no Brasil, com a participação do primeiro-ministro chinês Li Qiang, o grupo divulgou uma declaração em que se opõe a medidas protecionistas unilaterais, que, segundo eles, causam interrupções nas cadeias globais de fornecimento e afetam a concorrência de forma injusta. O grupo expressou preocupações em relação ao aumento de tarifas que distorcem o comércio internacional e que estão em desacordo com as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Li Qiang, que teve destaque na cobertura da mídia chinesa, defendeu que os países do Brics devem agir como líderes na reforma da governança global. Ele comentou sobre as rápidas mudanças que estão ocorrendo no cenário internacional e destacou que as instituições multilaterais estão enfrentando desafios significativos.