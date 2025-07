Campos Neto: rivalidade não impulsionará crescimento do país

Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, deu sua primeira entrevista após o período de quarentena, reafirmando sua visão sobre a polarização política nas questões fiscais do Brasil. Ele destaca que as discussões atualmente estão divididas entre ricos e pobres, o que prejudica o crescimento do país. Campos Neto enfatiza que a união entre empresários, trabalhadores e governo é essencial para o desenvolvimento econômico sustentável.

Em resposta a críticas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o atacou por deixar uma herança de juros elevados ao novo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, Campos Neto lamenta a prioridade dada a narrativas políticas, ao invés de focar em soluções estruturais para os problemas econômicos. Ele acredita que essa abordagem empobrece o debate e impede o progresso.

Campos Neto elogia a atuação de Galípolo à frente do BC, ressaltando sua comunicação transparente e técnica. No entanto, ele afirma que o principal desafio ainda é fiscal e que o Banco Central não deve ser o principal responsável por resolver essa questão. Segundo ele, as decisões fiscais estão fortemente ligadas à política, criando uma atmosfera de incerteza.

Ele discute a gravidade da dívida pública do Brasil, alertando que, mesmo com o aumento da arrecadação, não se consegue gerar superávits. Para Campos Neto, a solução envolve um plano ambicioso de controle da dívida, uma reforma fiscal que não sobrecarregue ainda mais a economia e a criação de um ambiente favorável para investimentos privados.

Sobre as recentes medidas do governo, ele critica aumentos de impostos, como o IOF, que ele considera prejudicial para o crédito. Campos Neto defende uma base tributária que estimule o crescimento econômico, ao invés de penalizar as empresas.

Questionado sobre o papel do Bolsa Família, ele reconhece sua importância, mas levanta preocupações sobre a informalidade gerada pelo programa. Ele enfatiza que a divisão na sociedade é nociva, destacando a importância de unir todos os setores para o progresso econômico do Brasil.

Além disso, Campos Neto se posicionou contra a especulação de envolvimento em uma possível candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esclarecendo que agora faz parte do setor privado, comandando as políticas públicas do Nubank.

Por último, ele observa uma tendência na América Latina mais à direita, refletindo um questionamento sobre os regimes de esquerda e ressaltando que o crescimento do governo muitas vezes resulta em menos liberdade para a sociedade e menos espaço para o investimento privado.

Roberto Campos Neto, de 56 anos, foi o presidente do Banco Central entre 2019 e 2024 e agora atua como vice-chairman e chefe global de políticas públicas do Nubank. Formou-se em Economia pela Universidade da Califórnia.