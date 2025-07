Cães auxiliam moradores em fuga durante emergência

Um grupo de amigos, liderado por Ricky Gonzalez, enfrentou uma situação crítica durante enchentes no Texas. O incidente começou quando um dos cachorros do grupo, chamado Nash, começou a arranhar a porta enquanto todos dormiam. Um amigo acordou com o barulho, abriu a cortina e percebeu que um dos carros estava sendo levado pela força da água. Imediatamente, todos acordaram e perceberam a gravidade da situação.

Ricky relatou que o nível da água subiu rapidamente, alcançando o segundo andar da casa. Diante da emergência, o grupo se preparou para escapar pelas janelas do sótão. Enquanto tentavam sair, uma família que passava de carro os avistou e prestou ajuda, resgatando-os de forma segura.

Em paralelo, a história de uma mulher de 60 anos, Rosalie Castro, também chama a atenção. Ela passou horas angustiada sem notícias do sobrinho, que morava em um trailer próximo ao rio Guadalupe. Devido a fortes chuvas, o rio transbordou rapidamente. Rosalie recebeu um alerta às 7h58, mas o sobrinho não conseguiu se preparar a tempo. Graças ao latido dos cães, ele acordou e conseguiu escapar. Quando saiu do trailer, a água já estava na altura da cintura, mas, segundo ela, os cães fizeram a diferença em sua sobrevivência.

As enchentes no Texas já resultaram na morte de 82 pessoas, com 68 dessas vítimas localizadas no condado de Kerr, o mais afetado. A situação na região continua preocupante, pois há previsão de mais chuvas nos próximos dias.