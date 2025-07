Cacau Show lança promoção para o Dia do Chocolate

Dia do Chocolate: Promoções e Delícias em São Paulo

São Paulo celebra o Dia do Chocolate nesta segunda-feira, 7 de julho, e docerias e restaurantes da cidade estão preparados com diversas ações especiais. Entre as atividades, há promoções e a oferta de bombons gratuitamente. A seguir estão alguns destaques do que pode ser encontrado na cidade.

Borgo Mooca

Localizado no bairro Santa Cecília, o restaurante Borgo Mooca oferece uma deliciosa torta barozzi, famosa sobremesa italiana com um intenso sabor de chocolate. Para aproveitar a promoção, é aconselhável fazer uma reserva. O endereço é Rua Barão de Tatuí, 302, e o telefone para contato é (11) 97574-3213.

Cacau Show

A rede Cacau Show celebra a data ao longo do mês com promoções diárias. Nas segundas-feiras, os clientes podem comprar duas unidades do drageado Bytes por R$ 26,99, com sabores como passas ao leite e branco crocante. Nas sextas-feiras, a promoção inclui cinco tablets de chocolate de 18 g ou 20 g por R$ 19,99, com opções como chocolate ao leite com castanha-de-caju e LaCreme branco. Para participar, é necessário estar cadastrado no clube de benefícios, o Cacau Lover.

Mica Chocolates

A Mica Chocolates, conhecida por seus chocolates artesanais, distribuirá gratuitamente 10 mil bombons no Dia do Chocolate. Os visitantes da loja, localizada em Pinheiros, poderão receber um bombom de caramelo com sal, que é o sabor mais popular da marca. Este bombom é feito com casca fina de chocolate ao leite Callebaut, recheado com caramelo de baunilha amanteigada e um toque de sal Maldon. A loja fica na Rua Artur de Azevedo, 1.199, e funcionará das 9h às 19h.

Este Dia do Chocolate promete ser uma celebração saborosa para os apaixonados por chocolate na capital paulista.