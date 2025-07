Bando Anunciador atrai multidão em Feira de Santana; veja fotos

A manhã deste domingo, 6 de agosto, em Feira de Santana, foi marcada por um clima de alegria e celebração cultural com a realização do tradicional Bando Anunciador. Este evento, que tem suas raízes no século XIX, é o pontapé inicial das festividades em homenagem à padroeira da cidade, Senhora Sant’Ana. Nesta edição, o cortejo atraiu uma multidão que se reuniu no centro da cidade.

Grupos de vários bairros, como Chácara São Cosme, Olhos D’Água, Tomba, Eucalipto e Queimadinha, se uniram em uma festiva caminhada, levando milhares de pessoas a aproveitarem a festa nas ruas. A criatividade foi um destaque, com blocos apresentando personagens variados e figuras típicas, como a Morte, a Abelha, piratas e até médicos da peste negra, que fazem parte da história da medicina, conforme detalhou o estudante Ariel Adorno.

Dentre os personagens, o tradicional “Çamu” também apareceu, representando uma tradição da cidade de Conceição do Jacuípe. Para Sílvia Azevedo, coordenadora de eventos do Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca/Uefs) — um dos organizadores do evento — o sucesso do Bando cresce a cada ano, contando com a colaboração de cerca de 20 funcionários e apoio de várias secretarias municipais.

Apesar da chuva e do frio, a participação do público foi animadora. Sílvia mencionou que as fantasias e a presença das famílias contribuíram para um ambiente festivo e cheio de expressão artística. O evento não exige inscrição formal e contou com a participação de aproximadamente 15 grupos tradicionais e múltiplos blocos espontâneos, destacando a união dos bandos da Chácara São Cosme e Olhos D’Água.

Maria Bárbara, rainha do bando Olhos D’Água, informou que os participantes chegaram cedo vestidos de fantasia, reforçando a tradição da festa. A importância do evento não se limita ao entretenimento, sendo também um espaço para protestos e críticas sociais. O professor Elson Moura esteve presente com o bloco “Direitos se Cumprem”, abordando questões de direitos trabalhistas em meio à negociação de promoções. Outro grupo, liderado pela enfermeira Gerusa Ché, protestou contra a crise no plano de saúde dos servidores, o Planserv.

O evento também contou com o suporte da Prefeitura de Feira de Santana, que organizou ações de segurança em parceria com a Polícia Militar. O secretário de Cultura, Cristiano Lobo, ressaltou a importância do evento para a diversidade cultural da cidade, parabenizando a equipe de organização. O coronel Muller, responsável pela segurança, destacou que a festa foi tranquila e que a presença da polícia foi reforçada para garantir a segurança durante o evento.

Nem mesmo o frio e a garoa impediram a animação dos foliões. Entre os participantes, Nazaré Melo expressou sua alegria, afirmando que o clima apenas adicionou um toque especial à festa. O vereador Pedro Américo, também presente fantasiado de Chapolin Colorado, elogiou a tradição e a oportunidade de celebrar a cultura local.

Os participantes trouxeram diversas figuras e simbolismos, como cangaceiras, piratas e uma abelha que espalhava “mel”. O destaque do evento foi, sem dúvida, a diversidade e a criatividade dos foliões, que se espalharam pelo centro da cidade antes de se dispersarem em frente ao Mercado de Arte Popular, após uma jornada de celebração.