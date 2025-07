Atualizações sobre inundações no Texas: 104 mortos e 10 meninas desaparecidas

Aumento no Número de Vítimas das Inundações em Texas

Kerrville, Texas – As inundações ocorridas durante o fim de semana do dia 4 de julho resultaram em um elevado número de mortes na região central do Texas, com o total subindo para 104. A maioria das fatalidades foram registradas no Condado de Kerr, onde pelo menos 84 pessoas perderam a vida, incluindo 28 crianças.

As autoridades continuam as buscas por 10 meninas que estavam acampadas no Camp Mystic, que ainda estão desaparecidas. Durante o final de semana, equipes de resgate conseguiram salvar mais de 850 pessoas afetadas pelas inundações.

Mortes em Outros Condados

Além do Condado de Kerr, outras áreas também foram severamente afetadas. No Condado de Travis, pelo menos sete mortes foram confirmadas e muitas infraestruturas sofreram danos significativos. No Condado de Kendall, seis mortes foram registradas. Em Burnet, quatro mortes foram confirmadas. O Condado de Williamson teve duas fatalidades, enquanto um óbito foi reportado no Condado de Tom Green.

Fechamento de Estradas e Riscos à Segurança

As estradas e travessias de água baixa estão fechadas em vários condados, incluindo Travis, Williamson, Hays, Bastrop, Caldwell, Lee e Fayette. Essas informações podem ser acompanhadas em sites de monitoramento de inundações, indicando que muitas rotas principais estão inacessíveis. As autoridades alertam a população para não arriscar a segurança, recomendando que evitem essas áreas e utilizem apenas estradas principais.

Atualizações em Tempo Real

Ao longo da situação, atualizações foram emitidas:

Em Kendall, o número de mortes subiu para seis, mas nenhum desaparecido foi reportado.

Em Williamson, duas pessoas morreram e uma ainda está desaparecida.

Em Burnet, quatro mortes foram confirmadas e duas pessoas seguem desaparecidas.

Dez pessoas ainda estão desaparecidas no Condado de Travis.

No Condado de Kerr, foram confirmadas 84 mortes, com 56 adultos e 28 crianças. Ainda há buscas em andamento para identificar mais vítimas desaparecidas.

Esforços de Resgate e Ajuda Humanitária

As equipes de resgate continuam a atuar, especialmente em Burnet, onde moradores foram encontrados em lugares altos, como telhados e árvores. As autoridades estão se utilizando de drones e helicópteros para ajudar nas buscas em áreas remotas.

Organizações e empresas locais em Austin e nas proximidades estão mobilizando esforços para apoiar as vítimas das inundações. A comunidade tem se unido para oferecer ajuda e recursos necessários durante esta crise.

A situação ainda é delicada, com muitos esforços sendo realizados para garantir a segurança e o suporte às pessoas afetadas.