Atividade econômica e inflação no Brasil em análise

Na semana passada, o mercado econômico apresentou indicadores importantes tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, apesar do dia a menos de negociações devido ao feriado do dia 4 de julho. No Brasil, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostrou que o emprego continua resiliente. Contudo, a produção industrial de maio foi abaixo do esperado, sugerindo uma desaceleração nas atividades produtivas. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) indicou uma redução na inflação, embora tenha mostrado algumas pressões nos preços da energia elétrica.

Nos Estados Unidos, o relatório de empregos de junho, conhecido como “payroll”, revelou a criação de mais empregos do que o projetado. Contudo, os salários apresentaram desaceleração, o que sugere um “pouso suave” da economia americana. Esses dados impactaram as expectativas do mercado sobre as futuras decisões do Federal Reserve em relação à taxa de juros.

Nesta semana, a agenda econômica no Brasil se destaca pelos indicadores de inflação e atividades econômicas. Na segunda-feira, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) de junho será divulgado, com projeções indicando deflação, o que pode sinalizar um alívio nos preços ao produtor.

Acompanhar-se-á também o Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) e o IPCA de junho, que é o principal índice oficial de inflação. A expectativa é de uma variação mensal em torno de 0,19%. Além disso, os dados sobre produção agrícola e os índices da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) devem complementar o panorama sobre preços, ajudando a moldar as previsões sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil.

Em termos de atividade econômica, o foco estará nas pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que inclui dados sobre o comércio, serviços e a produção industrial regional. Esses números são essenciais para entender como a economia está se comportando no segundo trimestre e serão relevantes para as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Ainda na agenda, haverá a divulgação do relatório Focus, que traz as expectativas do mercado sobre a economia, dados sobre produção e vendas de veículos da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), e o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), que mede o otimismo do setor produtivo. O Banco Central também apresentará informações sobre o fluxo cambial e o Índice de Commodities do Brasil (IC-Br).

Nos Estados Unidos, os investidores estarão atentos à ata da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que será divulgada na quarta-feira. O documento trará uma visão sobre como o comitê está avaliando a inflação, o mercado de trabalho e os possíveis cortes de juros que podem acontecer em 2024.

No cenário internacional, também será importante acompanhar os dados da China, que devem ser divulgados na terça-feira, incluindo os índices de preços ao consumidor e ao produtor, que são cruciais para entender a dinâmica econômica do país. Na Europa, a atenção estará nas vendas no varejo da zona do euro, que serão divulgadas na segunda-feira, e no índice de preços ao consumidor da Alemanha, previsto para ser anunciado na sexta-feira, em meio a incertezas sobre a recuperação econômica e a política monetária do Banco Central Europeu (BCE).