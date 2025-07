50 Cent cria canal de ação no Pluto TV

50 Cent, conhecido rapper e empresário, celebrará seu 50º aniversário com uma nova conquista. No dia 6 de julho, ele lançou o canal 50 Cent Action na plataforma de streaming Pluto TV. Essa iniciativa ocorre em parceria com a Lionsgate e promete atrair muitos fãs com uma seleção de filmes e séries emocionantes.

O canal contará com uma programação gratuita, incluindo uma coleção chamada Curtis Collection, que apresenta filmes estrelados por 50 Cent, como “Freelancers”, “Righteous Kill”, “Fire with Fire”, “Set Up”, “Blood Out” e “Caught in the Crossfire”. Esses títulos foram escolhidos pessoalmente pelo artista, que destaca o foco em entretenimento de alta qualidade.

Em uma declaração, 50 Cent expressou sua empolgação pelo lançamento: “Estou animado por trazer o 50 Cent Action para a Pluto TV. Com o sucesso do canal, este é o próximo grande passo, e lançar nesta data tão especial torna tudo ainda mais significativo.” Ele enfatizou que essa parceria com a Lionsgate visa proporcionar entretenimento ininterrupto a um público ainda maior, agora disponível gratuitamente.

Pluto TV, que começou suas atividades em 2013 e é de propriedade da Paramount Studios, possui mais de 250 canais voltados para diversos tipos de conteúdo. Antes de sua chegada à Pluto TV, o 50 Cent Action já estava disponível em outras plataformas, como Roku, LG, Prime Video, Sling TV e DIRECTV.

Além de expandir sua presença na televisão, 50 Cent continua investindo em sua carreira no cinema. Ele foi escalado para interpretar Balrog, um ex-boxeador, no filme “Street Fighter”. Também terá papéis em um filme de terror intitulado “SkillHouse”, que será lançado em julho, e no novo projeto “Free Agents”, dirigido por Deon Taylor.

Com essas movimentações, 50 Cent demonstra que está sempre em busca de novas oportunidades, tanto na música quanto no cinema, solidificando sua posição como um dos artistas mais influentes e multifacetados na indústria do entretenimento.