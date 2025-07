Youtuber conta experiência na Área 51 e sensação de perigo

No final de maio, o youtuber espanhol Carlos Cruz decidiu realizar uma viagem aos Estados Unidos com o objetivo de visitar a Área 51, uma base militar cercada de mistérios e teorias conspiratórias. Cruz planejou documentar sua experiência para seu canal, na esperança de descobrir se o local é tão peculiar quanto se diz.

Antes de partir, um amigo sugeriu que ele passasse por Las Vegas e buscasse informações sobre como chegar ao vilarejo mais próximo, uma vez que a localização da base não é facilmente acessível em mapas. Carlos explicou em seu vídeo que, embora a Área apareça no Google Maps, o aplicativo se fecha ao tentar traçar uma rota.

Durante o trajeto até a cidade de Rachel, no deserto de Nevada, o youtuber encontrou placas de aviso, incluindo mensagens alarmantes como “uso de força letal autorizado”. Ele mencionou que, ao entrar na “Extraterrestrial Highway”, seu celular perdeu completamente o sinal, aumentando a sensação de isolamento na região.

Ao chegar na última cidade antes da base, tentou interagir com os moradores, mas eles preferiram não falar sobre o que acontece nas proximidades da Área 51. No dia seguinte, ele continuou sua jornada por uma estrada de terra que leva à entrada principal do complexo militar.

Cruz chamou a atenção para a segurança rigorosa na área. De acordo com suas observações, o perímetro possui sensores no chão e é constantemente monitorado por patrulhas. Moradores locais relataram que qualquer tentativa de aproximação é rapidamente contida por agentes de segurança.

Ao alcançar a entrada da base, Carlos afirmou que este é um dos lugares mais enigmáticos dos Estados Unidos e possivelmente do mundo. Durante a filmagem, ele fez uma declaração intrigante sobre os sistemas de vigilância, comentando que são capazes de rastrear pessoas e coletar informações pessoais com facilidade.

No vídeo, ele expressou um misto de tensão e humor em relação ao local, afirmando que se sentia em uma situação inusitada. Em determinado momento, um veículo não identificado se aproximou, o que intensificou sua sensação de medo, levando-o a afirmar que estava como nunca antes na linha de perigo.

Ao final de sua narrativa, Carlos recordou que a fama da Área 51 vem desde a Guerra Fria, quando diversas aeronaves com formatos estranhos foram avistadas na região. Para muitos, isso alimenta a teoria de que a base abriga segredos relacionados a tecnologia não convencional e até a possível existência de vida extraterrestre.