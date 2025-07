Três feridos em colisão de veículo em shopping de Herriman

Um incêndio e uma explosão ocorreram em Herriman, Utah, após um acidente envolvendo vários veículos, resultando em três pessoas feridas. O incidente se deu no cruzamento da 13400 South com a 5200 West.

No acidente, havia um motorista de 70 anos e um passageiro de 72 anos em um dos carros. Outra veículo envolvido estava sendo dirigido por um adolescente, que tinha vários passageiros a bordo. Um terceiro carro era conduzido por um homem de 26 anos. Todos os ocupantes dos veículos conseguiram sair do edifício do shopping antes da explosão.

As vítimas foram levadas para hospitais, mas suas condições de saúde não foram divulgadas. O Departamento de Polícia de Herriman pediu que residentes na área em torno da 13400 South e 5100 West abandonassem suas casas devido a um vazamento de gás. As equipes de emergência conseguiram controlar o vazamento, permitindo que a ordem de evacuação fosse encerrada e que os moradores retornassem.

A 13400 South foi interditada em ambos os sentidos nas proximidades do shopping, que abriga lojas como Jimmy John’s, Supercuts e Domino’s Pizza. A expectativa é que a via permaneça fechada até a manhã seguinte para que as equipes de combate a incêndios realizem a limpeza.

Devido ao vazamento de gás, a evacuação foi organizada em um raio de um quilômetro do local do acidente. Uma equipe de investigação de trânsito foi chamada para apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre possíveis violações de trânsito ou condições médicas que possam ter contribuído para a colisão.