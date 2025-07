Tom Cruise celebra 63 anos de paixão pelo cinema

Tom Cruise completa 63 anos nesta quinta-feira, 3 de julho, e comemora mais de 40 anos de carreira em Hollywood. O ator é um dos nomes mais conhecidos da indústria cinematográfica, especialmente no gênero de ação. Ao longo de sua trajetória, Cruise se destacou em grandes sucessos de bilheteira, conquistou a crítica e se tornou um ícone do cinema.

Nascido em 1962 em Syracuse, Nova York, Cruise começou a atuar nos anos 1980. Ele ganhou fama rapidamente com filmes como "Negócio Arriscado", de 1983, e "Top Gun: Ases Indomáveis", de 1986. Essas produções o ajudaram a se consolidar como uma estrela global, e sua carreira se expandiu para incluir uma variedade de gêneros, desde blockbusters de ação até dramas mais profundos.

Cruise já recebeu três indicações ao Oscar e conquistou três Globos de Ouro ao longo de sua carreira. O ator é conhecido por preferir realizar suas próprias cenas de risco, evitando o uso de dublês em atividades como saltos de prédios e perseguições em alta velocidade.

A carreira de Cruise, no entanto, não foi isenta de polêmicas. Ele tem uma ligação forte com a Cientologia, uma religião que já suscitou controvérsias. Além disso, sua relação com a filha Suri gerou críticas, especialmente devido ao distanciamento que ele mantém da criança, levando a especulações sobre o impacto de suas crenças na vida familiar.

Durante a pandemia, Cruise se destacou como um defensor da experiência cinematográfica nas salas de cinema. Sua abordagem proativa incluiu esforços para garantir um retorno seguro aos cinemas. Ele também desempenhou um papel importante na produção de "Top Gun: Maverick", um dos maiores sucessos de 2022 que resgatou a essência do cinema tradicional em uma época em que o streaming tem dominado o mercado.

Para marcar seu aniversário, apresentamos cinco filmes que são essenciais na carreira de Tom Cruise:

Nascido em 4 de Julho (1989)

Dirigido por Oliver Stone, este filme traz Cruise no papel de Ron Kovic, um veterano da Guerra do Vietnã que se torna ativista. A atuação garantiu a ele sua primeira indicação ao Oscar e um Globo de Ouro. O filme está disponível para aluguel no YouTube. Jerry Maguire – A Grande Virada (1996)

Neste drama esportivo, dirigido por Cameron Crowe, Cruise interpreta um agente esportivo em crise. Essa performance rendeu ao ator sua segunda indicação ao Oscar e um Globo de Ouro. O filme pode ser encontrado na plataforma Max. Magnólia (1999)

Sob a direção de Paul Thomas Anderson, Cruise se destaca como Frank T.J. Mackey, um guru motivacional. Este papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante e um Globo de Ouro. O filme está disponível na Max. Top Gun: Maverick (2022)

Mais de trinta anos após o primeiro filme, Cruise retornou ao icônico personagem Pete "Maverick" Mitchell. A produção não apenas liderou as bilheteiras mundiais, mas também foi indicada a seis Oscars, incluindo Melhor Filme. O filme está disponível na Paramount. Missão: Impossível – Efeito Fallout (2018)

Este é o sexto filme da famosa franquia que começou em 1996 e é um dos mais bem avaliados pela crítica. Nele, Cruise demonstra suas habilidades em acrobacias, elevando o gênero de ação. O filme pode ser visto na Disney+.

Essas produções refletem a versatilidade e o comprometimento de Tom Cruise com seu ofício ao longo de sua ilustre carreira no cinema.