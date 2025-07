Superman aborda imigração em novo filme político, afirma Gunn

James Gunn, o diretor do novo filme “Superman”, comentou sobre a mensagem central da produção, que estreia esta semana nos cinemas. Em entrevista ao The Times of London, Gunn revelou que o filme aborda temas como imigração e a perda da bondade nas relações humanas nos dias de hoje.

Ele destacou que, embora a história contenha elementos políticos, a profundidade do enredo diz respeito à moral e às crenças que moldam os relacionamentos. Segundo Gunn, a trama explora o contraste entre as crenças de Superman e Lois Lane, refletindo como opiniões diferentes sobre valores essenciais podem afastar as pessoas.

Para o cineasta, Superman simboliza a história americana, retratando um imigrante que chegou a um novo país. Ele acredita que, no cerne da narrativa, está a ideia de que a bondade humana é um valor fundamental que se perdeu ao longo do tempo.

O filme apresenta David Corenswet no papel de Superman, com Rachel Brosnahan como Lois Lane e Nicholas Hoult interpretando Lex Luthor. Outros personagens conhecidos da DC também marcam presença, como o Lanterna Verde Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, e a Mulher-Gavião, vivida por Isabela Merced. O elenco ainda conta com Wendell Pierce como Perry White, editor do Planeta Diário, e outros personagens menores que apresentam diversidade ao enredo.

A história segue um Superman mais jovem, recém saído de Smallville, e seus primeiros passos como repórter na grande cidade de Metrópoles. Embora o filme não retrate a origem do herói, como a destruição de Krypton, ele foca nas experiências iniciais de Clark Kent.

James Gunn, além de dirigir e escrever o filme, é o novo responsável pela DC, supervisionando todas as produções do novo universo de heróis, que inclui outras obras como a série “Lanternas” e o filme “Supergirl”. A nova saga do Batman de Matt Reeves, estrelada por Robert Pattinson, permanece à parte deste universo compartilhado, apesar de discussões sobre possíveis ligações.

O lançamento de “Superman” está programado para 10 de julho de 2025 e marcará o início do novo DCU, após a série animada “Comando das Criaturas”, já disponível na HBO Max.