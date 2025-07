Sid Wilson pede Kelly Osbourne em casamento em show do pai

Kelly Osbourne e Sid Wilson estão noivos. O membro da banda Slipknot fez o pedido de casamento à apresentadora durante o último show de Ozzy Osbourne com o Black Sabbath, realizado no dia 5 de julho, no Villa Park, na Inglaterra.

Durante o momento especial, um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Wilson chamando a atenção de Kelly e dizendo que a ama mais do que tudo. Em tombrincalhão, Ozzy Osbourne, pai de Kelly, interrompeu, dizendo que ele não permitiria que Wilson casasse com sua filha. Ignorando o comentário do ex-vocalista da banda, Wilson continuou e expressou sua felicidade, pedindo Kelly em casamento na frente de amigos e familiares. Surpresa, ela confirmou com um aceno de cabeça e o casal se abraçou apaixonadamente, enquanto a plateia, incluindo a mãe Sharon e o irmão Jack, comemorava.

Kelly e Sid têm uma longa história juntos, que começou em 1999, quando se conheceram durante o Ozzfest, um festival de música que foi criado pelos pais dela. Após anos de amizade, eles começaram a namorar oficialmente em janeiro de 2022. Um amigo próximo afirmou que eles estavam “muito felizes juntos”.

Em uma postagem no Instagram, Kelly celebrou o primeiro Dia dos Namorados como casal, ressaltando como é incrível estar com alguém que é também seu melhor amigo e sua alma gêmea. Em maio de 2022, anunciaram que estavam esperando um filho, com Kelly compartilhando uma foto do ultrassom e expressando sua alegria por se tornar mãe.

O filho do casal nasceu no final de 2022. Embora Kelly quisesse manter a gravidez em segredo por um tempo, Sharon, animada com a chegada de um novo membro da família, acabou revelando o nascimento durante um programa. Kelly, por sua vez, manifestou seu desejo de privacidade em relação à vida do bebê, afirmando que não estava pronta para mostrar seu filho ao mundo.

Em setembro de 2023, durante um episódio do podcast “The Osbournes”, Kelly falou sobre sua nova vida como mãe. Ela comentou sobre como estamos desfrutando da experiência e como considera Sidney, seu filho, a melhor coisa que já aconteceu com ela. A apresentadora expressou seu amor pela maternidade, afirmando que isso é tudo para ela.