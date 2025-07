Sertanejo feminino marca a segunda noite da Festa do Milho em Assis

A segunda noite da Festa do Milho, realizada no sábado, dia 5 de julho, atraiu um grande público ao Parque de Exposições Jorge Alves de Oliveira, em Assis. O evento, que faz parte das comemorações pelos 120 anos da cidade, destacou a presença feminina no palco principal.

A programação começou com a artista local Luana Granai, que fez um tributo emocionante à famosa cantora Marília Mendonça. Em seguida, a dupla sertaneja Day & Lara se apresentou, trazendo sucesso após sucesso da música sertaneja, destacando o papel das mulheres no gênero.

A festa contou com uma estrutura ampliada, incluindo áreas cobertas, uma praça de alimentação variada, parque de diversões e barracas temáticas. Mais de 20 entidades assistenciais da cidade participaram, vendendo delícias para o público, com toda a renda revertida para ações sociais. O milho utilizado na festa foi doado pelo município, através do Programa de Valorização do Produtor Rural.

A programação da festa continua neste domingo, dia 6 de julho, com atrações musicais. A dupla Amanda e Vinícius é a primeira a se apresentar, seguida pelo show de encerramento com Maurício e Maurinho. Os portões abrem ao meio-dia e a entrada é gratuita.