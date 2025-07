Série ‘Sinners’ estreia esta semana no streaming do Max

O filme “Sinners”, uma produção dirigida por Ryan Coogler e estrelada por Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld, em breve estará disponível no serviço de streaming Max. A história, que mistura elementos de terror e drama, acompanha dois irmãos gêmeos, Smoke e Stack, interpretados por Michael B. Jordan. Eles retornam a sua cidade natal no Mississippi em 1932, após servir na Primeira Guerra Mundial e trabalhar para a máfia em Chicago.

A trama gira em torno da tentativa dos irmãos de deixarem para trás suas vidas complicadas, apenas para se depararem com um mal ainda maior ao voltarem para casa. O elenco também conta com Miles Caton, Jack O’Connell, Wumni Mosaku, Jayme Lawson, Omar Miller e Delroy Lindo.

“Sinners” estreou nos cinemas no dia 18 de abril e passou a ser disponibilizado para aluguel online em 3 de junho. Nos dias 4 de julho, o filme fará sua estreia na plataforma de streaming Max. O serviço de streaming, que está passando por mudanças e retornará ao nome original HBO Max, oferece três planos de assinatura: um com anúncios por R$49,90, outro sem anúncios por R$79,90 e um terceiro, também sem anúncios, com programação em 4K Ultra HD por R$99,90.

Durante a produção, Michael B. Jordan expressou certa resistência a alguns elementos do filme, como o uso de sangue falso, que ele achou um pouco incômodo. Ele mencionou que gostou das presas de vampiro, mas que o sangue era “demais”. Coogler revelou que houve uma reunião para discutir as preocupações de Jordan, que, segundo ele, estava mais desabafando do que realmente reclamando.

“Sinners” se tornou um sucesso nas bilheteiras, arrecadando cerca de R$ 1,4 bilhão ao redor do mundo, com R$ 277,6 milhões somados apenas nas bilheteiras dos Estados Unidos. O filme teve um orçamento de R$ 453 milhões. Além disso, recebeu uma avaliação bastante positiva, com 97% de aprovação entre os críticos, segundo a plataforma Rotten Tomatoes.

A expectativa é grande para a chegada de “Sinners” ao Max no dia 4 de julho.