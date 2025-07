Sabrina Carpenter reduz intensidade em sua apresentação

Sabrina Carpenter se apresentou no BST Festival, em Londres, no último sábado, para uma plateia de 65 mil pessoas. A cantora, de 26 anos, é conhecida por sua música pop envolvente e letras provocativas, mas neste evento optou por um show mais voltado para o público familiar. Durante sua apresentação, ela trocou os conteúdos mais ousados por uma performance mais leve, adaptando sua abordagem para agradar à audiência variada, que incluía muitas crianças.

Um aviso sobre “discrição parental” foi exibido na tela quando a artista começou a cantar “Bed Chem”. Ao invés de uma performance sensual de “Juno”, ela usou um canhão para disparar camisetas para os fãs. Apesar de suas mudanças no conteúdo, Carpenter manteve sua energia característica, apresentando uma seleção de 17 músicas, incluindo seus maiores sucessos, e encantando o público com seu sorriso carismático.

A artista, que já escreveu músicas voltadas para mulheres da geração de aplicativos de namoro, consegue compartilhar experiências emocionais de forma que muitos podem se identificar. Desde o seu surgimento no Disney Channel até o sucesso com sua música “Espresso”, Carpenter tem uma trajetória que inclui mais de uma década de experiência. Ela começou a gravar vídeos no YouTube aos 10 anos e teve sua primeira grande oportunidade na série “Girl Meets World”.

Com sua habilidade de alternar entre canções animadas e apresentações acústicas mais íntimas, Carpenter se destacou como uma performer versátil. Em 2024, ela fez história ao se tornar a primeira mulher a ocupar as duas primeiras posições da parada de singles do Reino Unido simultaneamente e foi a primeira artista a passar 20 semanas no topo da lista com “Espresso”, após 71 anos sem esse feito.

Durante seu show, Sabrina compartilhou sua gratidão com o público, mencionando o quanto significava para ela se apresentar em Londres. Com um toque de humor, ela fez brincadeiras sobre a audiência e algumas de suas performances, que contaram com infomerciais fictícios. Embora tenha mantido a maior parte do show em um tom PG, ela ainda incluiu pitadas de suas características mais provocativas.

Nos últimos meses, Carpenter enfrentou críticas por algumas de suas apresentações e materiais promocionais, mas sua apresentação no festival demonstrou sua habilidade em se adaptar e atender às expectativas de diferentes públicos. O show terminou com um grande momento: ela subiu a um guindaste para dar um “tchau” aos fãs, brincando sobre a quantidade de pessoas presentes e agradecendo pelo apoio.

Ela encerrou a apresentação com “Espresso”, simbolizando um marco em sua carreira e deixando claro que está pronta para brilhar cada vez mais no cenário da música pop.