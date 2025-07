Russell antecipa disputa acirrada em Silverstone após P4 na Qualificação

George Russell, piloto da Mercedes, comentou sobre sua expectativa para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, afirmando que teria aceitado tranquilamente a quarta colocação no grid de largada. Essa admissão vem após um início difícil para ele e sua equipe durante o final de semana na corrida.

Na sexta-feira, nas duas sessões de treinos, Russell e a equipe enfrentaram dificuldades, com um desempenho bem abaixo do esperado. No entanto, a situação melhorou no sábado, quando as temperaturas baixaram e a equipe conseguiu um desempenho satisfatório durante a classificação.

Russell fez uma volta impressionante na última parte da classificação, garantindo o quarto lugar no grid, atrás de Max Verstappen, da Red Bull, e dos dois pilotos da McLaren. Ele ficou apenas 0.229 segundos à frente dos pilotos da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Ao refletir sobre sua performance na classificação, Russell destacou que a rodada final foi “incrível”. Ele explicou que durante todo o final de semana a equipe estava aproximadamente cinco a oito décimos de segundo atrás dos líderes. O piloto também mencionou as dificuldades enfrentadas nas fases iniciais da classificação, mas ficou satisfeito em estar a apenas 20 milissegundos do tempo da primeira fila.

Com as condições meteorológicas semelhantes esperadas para o dia da corrida, Russell acredita que tem boas chances de lutar por um lugar no pódio, embora reconheça que há pelo menos seis pilotos na briga pela vitória. Ele comentou que a equipe superou um pouco as expectativas nesta classificação, especialmente considerando que a Ferrari teve dificuldades na última volta.

O desempenho do seu companheiro de equipe, Kimi Antonelli, foi diferente. Ele terminou em sétimo lugar, mas deverá cair três posições no grid devido a uma penalidade recebida por um incidente com Verstappen na corrida anterior, na Áustria.

Antonelli mencionou que enfrentou dificuldades em altas velocidades, o que afetou sua confiança ao longo da sessão de qualificação. Apesar do desafio, ele declarou que está determinado a fazer o melhor possível durante a corrida e tentar melhorar sua posição, destacando que um bom início e uma estratégia inteligente são fundamentais para uma boa performance.