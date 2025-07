Republicanos dos EUA iniciam ‘Semana Cripto’ para avançar leis sobre ativos digitais

Parlamentares dos Estados Unidos estão se preparando para avançar em novas legislações sobre criptomoedas nas próximas semanas, após a recente aprovação de uma importante proposta pelo presidente Donald Trump. A ação faz parte de um esforço coordenado do Partido Republicano para posicionar o país como líder global no setor de ativos digitais e tecnologia financeira.

A partir do dia 14 de julho, os deputados iniciarão a “Semana das Criptos”, focando em três projetos de lei que visam regulamentar a indústria de criptomoedas. Os legisladores pretendem debater o CLARITY Act, o Anti-CBDC Surveillance State Act e o GENIUS Act, com o objetivo de criar um marco regulatório claro para os ativos digitais.

Os presidentes dos Comitês de Serviços Financeiros e de Agricultura da Câmara de Representantes destacaram que a aprovação dessas legislações é um passo fundamental para regular o mercado. O CLARITY Act busca retirar da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) o poder de supervisão sobre a indústria cripto, enquanto o Anti-CBDC Surveillance State Act proíbe a emissão de uma moeda digital pelo Federal Reserve.

Em abril, o Anti-CBDC Surveillance State Act recebeu apoio em uma votação no Comitê de Serviços Financeiros, o que representa um progresso importante. No mês seguinte, o CLARITY Act foi aprovado em ambas as comissões, e o GENIUS Act já passou pelo Senado, aguardando agora votação na Câmara.

O deputado Tom Emmer, defensor das criptomoedas, enfatizou que a aprovação dessas leis vai proteger a privacidade financeira e fortalecer a posição dos Estados Unidos no cenário de inovação em blockchain. Ele afirmou que os inovadores americanos estão mais perto de obter a clareza necessária para desenvolver projetos no país, respeitando valores como privacidade e competitividade.

A Semana das Criptos também sinaliza uma mudança na abordagem do governo federal em relação aos ativos digitais, alinhando-se com legislações que já estão em vigor em vários estados. A senadora Cynthia Lummis, do Wyoming, mencionou os esforços de seu estado para abraçar os ativos digitais e expressou entusiasmo em trabalhar para aprovar legislações que garantam regras claras para o mercado e protejam a liberdade financeira dos cidadãos.

Dessa forma, os parlamentares americanos se mobilizam para definir o futuro das criptomoedas no país, buscando um equilíbrio entre regulamentação e inovação.