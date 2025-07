Programação da Semana da Primeira Infância em Vila Velha e Vitória

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), está promovendo a Semana Estadual da Primeira Infância Capixaba. Este evento acontece nos dias 14, 15 e 18 de julho e inclui diversas ações voltadas para o desenvolvimento e a valorização da primeira infância.

Entre os dias 15 e 26 de julho, será realizada a exposição “Acervo de Afetos”. Esta coletânea reúne obras de vários artistas que abordam temas relacionados à infância e à arte de brincar. O objetivo é oferecer experiências culturais enriquecedoras para as crianças, fortalecendo laços afetivos e facilitando o acesso à arte desde os primeiros anos de vida. A abertura da exposição está marcada para o dia 14 de julho, às 10h, na Galeria Homero Massena.

No dia 15 de julho, às 11h, a Setades irá realizar uma Sessão Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Esta sessão terá como pauta a inclusão da Primeira Infância como tema central, promovendo um diálogo entre parlamentares e a sociedade civil.

No dia 18 de julho, acontece o Festival da Primeira Infância, um evento que visa celebrar e destacar a importância dessa fase da vida. O festival contará com uma série de atividades culturais, artísticas e lúdicas, todas voltadas para estimular a criatividade, o protagonismo infantil e a convivência familiar e comunitária. O evento será realizado no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha, das 9h às 12h.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, ressaltou a importância de debater o desenvolvimento das crianças durante essa fase. Ela destacou que a iniciativa busca ampliar a discussão não apenas na esfera da política social, mas também com a comunidade, reafirmando o compromisso do Governo com o desenvolvimento integral das crianças capixabas.