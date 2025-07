Precisão da previsão do tempo do Texas antes da inundação

Na última sexta-feira, uma forte tempestade provocou inundações devastadoras ao longo do Rio Guadalupe, em Kerrville, Texas. As inundações resultaram na morte de pelo menos 78 pessoas, com 68 fatalidades registradas apenas em Kerr County. Além disso, muitas pessoas continuam desaparecidas.

Os funcionários do Texas começaram a mobilizar recursos de emergência na quarta-feira, em antecipação à tempestade. Na tarde de quinta-feira, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de inundação para várias regiões, advertindo sobre a possibilidade de chuvas intensas. No entanto, a tempestade se intensificou de forma inesperada nas primeiras horas de sexta-feira, elevando rapidamente o nível do rio em 26 pés em apenas 45 minutos. Grupos de resgate atuaram para socorrer centenas de pessoas que ficaram presas pelas águas crescentes.

O juiz Rob Kelly, principal autoridade eleita em Kerr County, afirmou que inundações são comuns na região, considerada a mais perigosa do país, mas raramente atingem essa intensidade. Ele comentou que não havia previsões sobre a magnitud da inundação que ocorreu, destacando a surpresa diante da força das águas. A porta-voz do NWS rebateu, lembrando que a agência havia realizado uma reunião de previsão na quinta-feira, emitido um alerta de inundação e enviado avisos para a população.

A controvérsia sobre a precisão das previsões se acentuou após o desastre. Alguns responsáveis locais manifestaram descontentamento com os relatórios do NWS, que, segundo eles, não capturaram a gravidade da situação. Meteorologistas, por outro lado, destacam que prever eventos climáticos extremos é um grande desafio.

Entre os críticos, o chefe da Divisão de Gestão de Emergências do Texas mostrou preocupação com as previsões. Ele observou que as estimativas de chuva para a área não incluíam os volumes reais observados, que superaram todos os avisos.

Embora o NWS tenha emitido avisos de emergência, a dúvida ficou sobre a interpretação que a população fez disso. O governador do Texas, Greg Abbott, reconheceu que as dificuldades em entender os avisos contribuíram para a falta de preparação. Especialistas afirmam que o evento foi um fenômeno raro que surpreendeu até mesmo os mais experientes.

Além disso, a redução de pessoal no NWS, que perdeu quase 600 funcionários em 2023, gerou questionamentos sobre a capacidade da agência em lidar com desastres desse porte. Algumas vagas ainda permanecem em aberto nas equipes de previsão, o que atraiu críticas sobre os potenciais impactos na capacidade de alertas.

Os eventos trágicos em Kerrville ressaltam a importância de uma melhor comunicação e preparação em relação a fenômenos meteorológicos extremos, especialmente à medida que a mudança climática gera padrões cada vez mais imprevisíveis.