Plebiscito sobre escala 6×1 e isenção de IR tem coleta de votos no Rio

O Plebiscito Popular começou a coletar votos da população brasileira na terça-feira, 1º de agosto. As urnas estão localizadas em diversos pontos de grande circulação, como praças, sindicatos, universidades, favelas, saídas de transporte público, mercados populares, shoppings e feiras, especialmente no Rio de Janeiro.

O objetivo da mobilização é fortalecer o debate em torno de duas propostas principais: o fim da escala de trabalho 6×1 e a criação de uma taxação para os super-ricos, que permitiria isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Os organizadores afirmam que essas propostas têm encontrado resistência no Congresso Nacional, que é considerado conservador.

Além dessas questões, os cidadãos do estado do Rio também poderão opinar sobre saneamento básico e direito à água. O plebiscito é organizado por uma rede de movimentos populares, centrais sindicais, partidos progressistas e entidades da sociedade civil em todo o Brasil.

Uma pesquisa divulgada há pouco indica que 70% dos deputados federais são contrários ao fim da escala 6×1. Um militante do Movimento Brasil Popular, Wagner Hartje, ressaltou a importância do plebiscito como uma ferramenta que traz à tona questões relevantes à população. Ele destacou que, em um momento em que o Congresso se mostra resistente a mudanças, iniciativas como o Plebiscito Popular permitem que a voz dos cidadãos seja ouvida.

Na Baixada Fluminense, o Sindicato dos Petroleiros de Duque de Caxias (Sindpetro-Caxias) anunciou que a primeira urna do plebiscito na região será na Praça da Emancipação, a partir do dia 11 de julho. A coleta de votos prosseguirá até o feriado da Independência do Brasil, em 7 de setembro.

As perguntas que os votantes têm de responder no Plebiscito Popular no Rio de Janeiro são as seguintes:

Você é a favor da redução da jornada de trabalho sem redução salarial e do fim da escala 6×1? Você é a favor de que quem ganha mais de R$ 50 mil pague mais impostos para que quem recebe até R$ 5 mil fique isento do Imposto de Renda? Você concorda que a água e o saneamento devem ser considerados um direito de todos, e não mercadorias para fins lucrativos?

Os locais de votação no Rio de Janeiro estão espalhados em diferentes regiões e são atualizados continuamente.

Locais de votação na Capital, Rio de Janeiro:

Quarta-feira (2) : Méier (Praça Agripino Grieco) Benfica (Sindicato dos Metalúrgicos) Cidade Universitária (Instituto de Física da UFRJ) Manguinhos (Campus Maré da Fiocruz) Maracanã (Hall do Queijo, UERJ) Morro do Salgueiro (subida principal)

Quinta-feira (3) : Benfica (Sindicato dos Metalúrgicos) Cidade Universitária (Instituto de Física da UFRJ) Leblon (CIEP Nação Rubro-negra) Praça Saens Pena (em frente ao Banco do Brasil) Morro do Salgueiro (subida principal) Vila Isabel (Praça 28 de Setembro, em frente ao Petisco da Vila)

Sexta-feira (4) : Benfica (Sindicato dos Metalúrgicos) Praça da Cinelândia (saída do metrô em frente ao bar Amarelinho) Cidade Universitária (Instituto de Física da UFRJ) Gávea (urna volante na Av. Marquês de São Vicente) Largo do Machado, Jardim de Alah, Praça Saens Pena, Morro do Salgueiro, Vila Isabel

Sábado (5) : Shopping do Méier Centro (Feira da Praça da Cruz Vermelha) Ipanema (Praça Nossa Senhora da Paz) Laranjeiras (Praça General Glicerio) Largo da Penha

Domingo (6) : Campo Grande (Sindicato dos Comerciários) Pracinha da Glória

:

Locais de votação em Volta Redonda:

Sábado (4) : Vila Sta Cecília (Biblioteca Municipal Raul Leoni) Praça Juarez Antunes (troca de turno da CSN) Galpão das Cooperativas de Catadores

:

A iniciativa busca garantir que a população tenha a chance de se manifestar sobre temas que impactam diretamente suas vidas.