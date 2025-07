NASCAR Chicago: resultados ao vivo da qualificação e grade da Cup Series

A NASCAR Cup Series está de volta a Chicago para a corrida Grant Park 165, com as qualificações agendadas para o dia 5 de julho na pista de rua temporária da cidade. Esta é a terceira temporada consecutiva em que o evento ocorre neste local e os organizadores estão esperançosos por boas condições climáticas.

Um total de 41 pilotos se inscreveram para 40 vagas na corrida, resultando em uma eliminação rara, já que apenas um deles não conseguirá participar. Shane van Gisbergen, que foi o vencedor da corrida inaugural em 2023, é considerado o favorito para este fim de semana, especialmente após sua vitória convincente em Cidade do México no mês passado.

As qualificações começam às 13h (horário central). Durante a sessão de qualificação, Bubba Wallace perdeu o controle do carro e colidiu com as barreiras de pneus, encerrando a atividade prematuramente. Os resultados das qualificações foram os seguintes:

1. Shane van Gisbergen (No. 88 Trackhouse Racing Chevrolet) – 1:29.656

2. Michael McDowell (No. 71 Spire Motorsports Chevrolet) – 1:30.123

3. Carson Hocevar (No. 77 Spire Motorsports Chevrolet) – 1:30.180

4. Tyler Reddick (No. 45 23XI Racing Toyota) – 1:30:227

5. Chase Briscoe (No. 19 Joe Gibbs Racing Toyota) – 1:30.273

6. Kyle Busch (No. 8 Richard Childress Racing Chevrolet) – 1:30.371

7. Ryan Preece (No. 60 RFK Racing Ford) – 1:30.534

8. Chris Buescher (No. 17 Roush Fenway Keselowski Racing Ford) – 1:30.544

9. Ty Gibbs (No. 54 Joe Gibbs Racing Toyota) – 1:30.627

10. Austin Dillon (No. 3 Richard Childress Racing Chevrolet) – 1:30.719

Durante os treinos, alguns incidentes notáveis aconteceram. Chase Elliott colidiu com a parede e sua equipe avaliará os danos. Ele, apesar de ter se destacado na terceira posição nos treinos, não conseguirá qualificar. William Byron também se acidentou, causando danos consideráveis ao seu carro. Ele liderou a primeira sessão de treinos, mas precisará de reparos. Por sua vez, Denny Hamlin enfrentou problemas mecânicos e deixou a pista antes do fim da sessão, possivelmente devido a uma falha no motor.

Entre os carros não qualificados, estão alguns pilotos conhecidos, como Austin Hill, Will Brown, Josh Bilicki e Corey Heim, que terão que esperar para ver se conseguirão se preparar melhor para a próxima corrida.

A corrida será realizada em um circuito oval de 1,54 milhas localizado no centro de Chicago, Illinois. As qualificações começam às 13h e o evento será transmitido ao vivo pela truTV, com cobertura de rádio disponível na SiriusXM. Além disso, será possível acompanhar a transmissão por meio de serviços de streaming, como o Fubo, que oferece a visualização gratuita.