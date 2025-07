Museu Midway Village recria vida em Rockford na Guerra Civil

O Midway Village Museum, localizado em Rockford, Illinois, realizou uma reencenação ao vivo que transportou os participantes para a época da Guerra Civil Americana, no século XIX. O evento foi uma oportunidade para a comunidade conhecer melhor como era a vida naquele período.

Durante a reencenação, os participantes puderam vivenciar momentos cruciais da guerra. Interpretes, vestidos com trajes da época, tentaram recrutar novos soldados para o Exército da União, além de realizar uma marcha e exibir operações militares típicas do tempo de guerra.

David Eisele, um dos intérpretes, destacou a importância do evento para os jovens do público. Ele mencionou que espera que as pessoas tenham uma compreensão mais profunda sobre as dificuldades e os sacrifícios que aqueles que viveram durante a guerra tiveram que enfrentar. Eisele também apontou que, apesar de estarem no norte de Illinois, muitos jovens soldados seriam enviados para lutar nos estados do sul.

Um dos principais aspectos abordados durante a reencenação foi o Camp Fuller. Esse acampamento foi nomeado em homenagem ao General Allen Fuller, que era morador de Belvidere durante a guerra. O Camp Fuller foi ativo por seis meses em 1862 e serviu para treinar quatro unidades militares, desempenhando um papel importante no esforço de guerra.

O evento foi uma maneira significativa de educar a comunidade local sobre a história da Guerra Civil, promovendo uma reflexão sobre o passado e os desafios enfrentados durante aquele período.