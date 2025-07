Morre don Matteo Balzano, figura importante da comunidade

O clero e a comunidade de Cannobio estão em luto pela morte do padre Matteo Balzano, que foi encontrado morto em sua residência, localizada no Oratório, na manhã de hoje. O sacerdote, que havia nascido no dia 3 de janeiro de 1990 em Borgomanero, era oriundo da paróquia de Grignasco e foi ordenado sacerdote em 10 de junho de 2017 pelo bispo Franco Giulio Brambilla.

Durante seu tempo de ministério, o padre Matteo atuou como vigário na paróquia de Castelletto sopra Ticino até os primeiros meses de 2023. Recentemente, ele havia retornado ao trabalho com jovens na paróquia de Cannobio e também prestou serviços na Valle Cannobina.

Para homenagear o padre Matteo, uma vigília de oração será realizada na segunda-feira, 7 de julho, às 20h30, na colegiada San Vittore em Cannobio. Os funerais estão agendados para terça-feira, 8 de julho, às 10h30, também na mesma localidade, onde o bispo Franco Giulio Brambilla presidirá a cerimônia. Após a missa, o corpo do padre será sepultado no cemitério de Grignasco.

Nesse momento de dor, o clero expressou suas condolências e pediu orações por padre Matteo, reconhecendo a importância de sua contribuição para a comunidade e a necessidade de apoio a seus familiares e amigos.