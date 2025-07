Malu Galli comenta sobre envelhecimento e uso de drogas na juventude

No horário nobre da televisão, a atriz Malu Galli interpreta Celina na nova versão da novela “Vale Tudo”. A personagem é uma mulher elegante e moralista, mas a vida pessoal de Malu revela um lado mais autêntico e intenso, longe da imagem reservada que muitos imaginam. Em uma recente entrevista, ela falou abertamente sobre sua juventude, experiências com drogas, o receio do julgamento social e os desafios que enfrenta ao envelhecer na indústria do entretenimento.

Malu, que tem 53 anos, compartilhou que sempre gostou de experimentar novas vivências. Ela se descreve como aventureira, mas também cuidadosa. Em suas palavras, gosta de explorar, mas não se joga em qualquer aventura sem pensar. A atriz comentou sobre sua trajetória de forma reflexiva, destacando que viveu momentos de liberdade de maneira intensa e consciente.

Diferente de muitas narrativas que retratam o uso de substâncias de forma negativa, Malu trouxe uma perspectiva diferente. Ela revelou que suas experiências com drogas ocorreram em ambientes cercados por amigos e alegria. Segundo a atriz, as ocasiões eram marcadas por diversão e compartilhamento, não motivadas por vícios ou autodestruição. Malu enfatizou que teve sorte, pois as experiências foram leves e positivas.

Além de lembrar sua juventude, a atriz também abordou a pressão estética enfrentada por mulheres, especialmente aquelas na indústria do entretenimento. Malu destacou que a aceitação do envelhecimento é um trabalho emocional contínuo, principalmente em um país como o Brasil, que valoriza excessivamente a juventude e frequentemente promove padrões de beleza irrealistas. Ela reconheceu que o ambiente é desafiador, marcado por uma cultura que glorifica cirurgias plásticas e a presença constante nas redes sociais.

Malu Galli mantém uma vida discreta, longe de escândalos, e valoriza o equilíbrio. Casada há 25 anos com o artista plástico Afonso Tostes, o casal tem um filho de 23 anos. Quando decide se manifestar, a atriz faz isso com profundidade e clareza, abordando temas relevantes com sensatez e coragem.