Luciano Huck exibe beijo gay e pedido de casamento no Domingão

Neste domingo, dia 6, o programa “Domingão” com Luciano Huck teve um momento marcante envolvendo um pedido de casamento. No palco da atração, o apresentador mostrou uma carta enviada por um professor chamado Alexandre, que compartilhou sua história de amor e pediu a seu namorado, Lucas, que se casasse com ele.

Luciano Huck começou a leitura da carta, explicando que ela havia chegado um pouco antes da gravação. Alexandre, que é professor e estudante de História, falou sobre sua busca por amor, dignidade e a liberdade de ser quem se é. Em um trecho emocionante, ele destacou a relação com Lucas, que é publicitário e possui deficiência. O casal tem enfrentado desafios juntos, mas também se vê como uma fonte de inspiração e esperança.

Na carta, Alexandre fez um pedido especial, ressaltando a importância do programa na vida das pessoas e expressando seu desejo de eternizar um sonho no palco da televisão. Ele então foi convidado para falar ao vivo sobre o que estava planejando. Emocionado, Alexandre recordou como a educação transformou sua vida e como o amor que sente por Lucas é fundamental em sua jornada.

Ele descreveu Lucas como alguém que ilumina sua vida, enfrentando preconceitos diários por sua deficiência. A culminação do momento foi o pedido de casamento. Com lágrimas nos olhos, Alexandre perguntou a Lucas se ele queria passar a vida ao seu lado. A resposta foi um emocionado “eu aceito!”, acompanhada de um beijo entre os dois. Luciano Huck, muito feliz, parabenizou o casal e brincou dizendo que a casa deles tinha um novo dono.

Esse episódio gerou repercussão, especialmente porque a emissora costuma ser cautelosa ao tratar de assuntos LGBT em suas produções. Recentemente, a Globo tem sido criticada por evitar a exibição de beijos gays em suas novelas e por dar pouco espaço a casais formados por pessoas do mesmo sexo, como foi o caso da série “Garota do Momento”. O momento no “Domingão” foi, portanto, visto como uma mudança significativa nessa abordagem.