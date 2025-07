Let’s Gym faz parceria com a influenciadora Vanessa Lopes

A Let’s Gym, uma marca de moda fitness criada por dois irmãos, Luana e Luciano Martins, está projetando um faturamento de R$ 24 milhões para 2025. Esse valor representa um aumento de 20% em relação aos R$ 20 milhões vendidos no ano anterior. A empresa foi fundada em 2014, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, onde a família já tinha raízes profundas. Luana, com 37 anos, e Luciano, de 50 anos, têm experiências significativas no setor de moda.

Luana começou sua carreira aos 14 anos, ajudando sua mãe em um salão de cabeleireiro. Com 17 anos, Luana conseguiu seu primeiro emprego em um ateliê de estilistas europeus. Sua formação inclui um curso em moda e uma pós-graduação em engenharia de produção. Ela ocupou cargos de gerência em grandes empresas do setor, como Lojas Renner, Marisa e Riachuelo. Luana também lecionou sobre tendências e modelagem em uma faculdade de Santa Catarina.

O impulso para abrir a Let’s Gym surgiu de uma conversa com seu irmão, que a incentivou a levar suas experiências para criar algo próprio. Desde então, a marca cresceu consideravelmente. Hoje, a Let’s Gym vende suas roupas de fitness tanto no atacado para revendedores quanto no varejo, através de seu site. Além disso, a marca tem presença em 27 países, conta com mais de 80 funcionários e tem uma fábrica própria, com sedes em Blumenau e Santa Maria, no Rio Grande do Sul, atendendo 675 clientes ativos.

Em junho, a Let’s Gym inovou ao trazer Vanessa Lopes, uma influenciadora digital que possui mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e 32,2 milhões no TikTok, para seu quadro societário. Essa mudança teve um impacto imediato. A marca notou um aumento significativo no número de seguidores e visualizações nas redes sociais. O site da empresa registrou o maior pico de acessos da sua história, resultando também em um aumento nas compras feitas pelos revendedores.

A escolha de Vanessa foi estratégica. Luana ressaltou que a influenciadora representa bem a imagem da marca, sendo uma mulher jovem e ativa, preocupada com a saúde física e emocional. Vanessa já trabalhou com grandes marcas como Adidas e Coca-Cola, e explicou que seu papel não é apenas aumentar as vendas, mas sim fortalecer a marca no mercado, criando consciência, notoriedade e credibilidade. Para isso, a Let’s Gym também investe em parcerias com micro e pequenos influenciadores, que são mais acessíveis e geram conteúdo autêntico.

Esses influenciadores frequentemente trabalham em formato de permuta, recebendo produtos em troca de postagens. Isso não só reduz custos, mas também gera uma conexão mais forte com o público, já que esses influenciadores são vistos como mais próximos e autênticos.

Além da estratégia de influência, a Let’s Gym está focada em ampliar seus canais de venda e criar uma loja conceito. Com tudo isso, a expectativa é que, entre 2025 e 2027, a empresa veja um crescimento contínuo, alcançando um faturamento de mais de R$ 34,5 milhões até 2027.